Castellón solo construye una vivienda nueva por cada cinco hogares creados

El último informe de BBVA Research sobre la Comunitat Valenciana vuelve a evidenciar que la vivienda es uno de los grandes cuellos de botella para la economía autonómica. Un problema que se agudiza en Castellón. A pesar de que en los últimos años se ha dado un incremento del número de edificaciones construidas y de operaciones de compraventa, los números no salen. El centro de estudios de la entidad financiera revela que solo se construye un domicilio nuevo por cada cinco hogares que se crean. Un déficit del 79,3%, que es a su vez el más abultado de la Comunitat. El resto de provincias no tienen situaciones mucho mejores, pero se quedan a una cierta distancia, con un porcentaje del 71,2% en Valencia y del 65,3% en Alicante.

La cifra de Castellón es la diferencia entre el número de nuevos hogares en los últimos cinco años, derivados de hijos que se independizan más la gente que acude desde otros países, y las certificaciones finales de nuevas viviendas, a las que se suman cerca de 300 reformas y ampliaciones de construcciones ya existentes. Son 19.356 por un lado y 3.990 por el otro. Las necesidades también serán altas en el futuro. Si al comienzo del presente año el INE calculaba unos 262.000 hogares en Castellón, la proyección para el cierre de 2039 será de 320.000. Y de ellos, una tercera parte estarán habitados por una sola persona.

Un déficit que lastra a Castellón

El análisis de BBVA introduce la variante del coste: "La falta de vivienda asequible se ha convertido en un importante cuello de botella, tanto para mejorar el bienestar de la población joven como para atraer y retener capital humano. Desde 2021, se han creado 186.000 hogares en la región valenciana y se han construido 56.000 viviendas, lo que refleja un desajuste significativo entre oferta y demanda". Una tendencia que se hace más acusada en Castellón.

Medidas a largo plazo

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, expone que con las normativas actuales no es posible reducir la enorme brecha. "Hacer vivienda no es tarea fácil, y no se puede solucionar a corto plazo, sino a medio y largo". En el foro sobre municipalismo celebrado por Mediterráneo, Ruiz expuso que levantar un edificio "tarda de tres a cuatro años, y un desarrollo urbanístico, entre 15 y 20 años". La carencia de lugares donde vivir implica, según el presidente de la patronal de los constructores, que los precios vayan al alza. "Si la demanda no se cubre, la cotización sube; lo mismo que pasa con el poco suelo disponible y que encarece los solares".

Como remate está "el coste de ejecución, que es muy elevado al tener una normativa técnica muy exigente, y cuando no hay una covid tenemos una guerra en Ucrania o Irán". David Ruiz señaló que el coste de los hormigones ha subido un 14%, el hierro un 20% y los asfaltos otro 20%. "Es un cóctel perfecto", destaca, al que se une "la falta de mano de obra, por lo que en estos momentos es imposible reducir el déficit".