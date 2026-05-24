La Diputación refuerza la programación cultural en los municipios de menos de 300 habitantes con el Cine de Verano

La Diputación Provincial de Castellón refuerza la programación cultural en los municipios de menos de 300 habitantes durante la época estival con el Cine de Verano. La institución provincial ha impulsado una nueva convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades menores de la provincia con población inferior a los 300 habitantes para la prestación del servicio de cine de verano.

“Desde el Gobierno Provincial trabajamos para garantizar que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia. Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades y actividades de calidad a los vecinos y vecinas de Castellón y con este tipo de iniciativas conseguimos dinamizar cada verano la actividad de los pueblos más pequeños”. Así lo ha destacado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha señalado que “gracias al cine de verano, las plazas de los pueblos castellonenses se llenan de vecinos y visitantes de todas las edades para disfrutar de una proyección al aire libre”.

Es una actividad que, sin duda, dinamiza los municipios, llena de vida las calles durante el verano y mejora las oportunidades económicas de sus vecinos. Y es que, tal y como ha asegurado el responsable del área de Cultura, “es una iniciativa que nos invita a visitar estos pueblos y disfrutar del cine en pantalla al aire libre y en compañía”.

Así pues, tal y como recogen las bases, podrán beneficiarse de las subvenciones los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 300 habitantes, así como las entidades locales menores. Además, la subvención objeto de la presente convocatoria se destinará a la prestación del servicio durante los meses de julio, agosto y septiembre.

En este sentido, Alejandro Clausell ha explicado que la institución provincial, teniendo en cuenta la naturaleza del público asistente a las proyecciones y cubriendo todas las franjas de edad, ha seleccionado “películas que abarcan distintos géneros y distintas temáticas del cine actual, para que tanto mayores como pequeños puedan disfrutar de la gran pantalla”.

‘Como entrenar a tu dragón’, ‘Lilo y Stitch’, ‘Flow. Un mundo que salvar’, ‘Los aitas’ y ‘Del Revés 2’ han sido las películas seleccionadas para este verano. Esta última solo se proyectará durante el mes de agosto. “Una cartelera pensada para que todos los castellonenses disfruten del verano en sus municipios, sin tener la necesidad de desplazarse a otros puntos de la provincia”, ha subrayado el diputado de Cultura.

Al respecto, Clausell ha hecho hincapié en que “el servicio se prestará de forma gratuita para todos los asistentes”, y ha animado a los ayuntamientos a solicitar la subvención, asegurando que “el cine de verano continúa siendo una actividad muy valorada por los municipios castellonenses y por sus vecinos”.

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La cuantía máxima fijada para la convocatoria es de 29.337 euros. Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón.