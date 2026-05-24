La justicia en Castellón se atasca: los casos pendientes crecen más de un 50% desde 2021

El vía crucis judicial en Castellón no tiene visos de hallar una solución en breve. El colapso de los juzgados provinciales empeora con cada año que pasa, lo que aumenta los retrasos en la resolución de los casos y en la administración de justicia a los ciudadanos.

Así lo muestran los datos del Consejo General del Poder Judicial a cierre de 2025, en los que las estadísticas refuerzan el aumento de casos pendientes en las salas de la provincia. El año cerró con 1.147,82 asuntos por resolver, lo que prolonga el incremento de la presión en las salas de Castellón, ya que la acumulación de casos ha aumentado en casi 85 de media en solo doce meses.

Sin embargo, esta tendencia no hace otra cosa más que prolongarse y mantiene un crecimiento que se inició en 2021, cuando la saturación era de 755,82 asuntos en trámite al final del cuarto trimestre. En cuatro cursos, la situación se ha enquistado de tal manera que el colapso judicial ha aumentado en más de un 50%. En concreto, un 51,8% en este breve periodo de tiempo. En cifras absolutas, se ha pasado de los 38.547 casos por resolver a los 63.130 con que finalizó 2025.

Asuntos pendientes acumulados

Distintas razones explican este atasco judicial cada vez mayor. Este aumento de casos pendientes, en primer lugar, responde al arrastre de los asuntos pendientes acumulados desde 2021 y a una capacidad de resolución que, aunque ha mejorado, sigue sin ser suficiente para absorber todo el volumen que entra en los juzgados.

Gráfico que muestra la media anual de asuntos en trámite por partido judicial. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

De hecho, en 2025 los órganos judiciales de la provincia recibieron 81.393 asuntos, un 4,9% menos que el año anterior, y resolvieron 77.284, un 2,1% más, pero aun así cerraron el ejercicio con 63.130 procedimientos pendientes, un 10% más que en 2024.

También se añade la falta de medios personales que, según alertó el pasado año CSIF, deja a juzgados sin personal o al borde del colapso por la acumulación de trabajo, una situación vinculada a vacantes sin cubrir, especialmente en sedes pequeñas, lo que supone suspensiones de juicios y un peor funcionamiento del servicio al ciudadano. A esto se une la fuerte presión en la jurisdicción civil, que es donde se concentra la mayor parte del trabajo pendiente.

Por juzgados

De regreso a los datos, los juzgados de lo Civil son las salas más saturadas, con una media de 1.111,48 asuntos pendientes, aunque seguidos de cerca por la jurisdicción social, que acumula 1.023,60. De hecho, las cifras se dispararon en los juzgados de Primera Instancia, donde, con 14.949 asuntos en trámite, la media es de 1.868,63, cuando en 2021 solo eran 817,63.

Gráfico que muestra la media anual de asuntos en trámite en los juzgados de la provincia de Castellón.

Las salas de lo Mercantil no se quedan lejos y llegan a los 1.584 casos pendientes. Hace cuatro años eran 551,50. Más contenido está el problema en la jurisdicción penal, donde el atasco es de 548,03 procesos abiertos, cuando el pasado año eran 480,71.

Por su parte, los únicos juzgados en los que ha descendido la presión son los contencioso-administrativos, que han pasado de 1.163 casos por resolver (581,59 de media) en 2024 a 1.042 (521 de media) en 2025.