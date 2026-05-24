El Teléfono de la Esperanza de Castellón cumple 25 años con un aumento de jóvenes con ansiedad y autolesiones

El Teléfono de la Esperanza de Castellón cumple 25 años como servicio gratuito y anónimo de apoyo emocional en la provincia, en un contexto marcado por el aumento de llamadas de jóvenes con ansiedad, problemas de relación y autolesiones, así como por el crecimiento de casos de soledad no deseada entre personas mayores. La entidad, que atiende principalmente a mujeres de entre 40 y 75 años con dificultades familiares, depresión, duelo o aislamiento, trabaja ahora para ampliar su presencia en más municipios, reforzar el voluntariado y mejorar sus recursos de atención presencial.

El perfil de la persona a la que atienden

Generalmente son mujeres de 40 a 75 años, aunque un porcentaje de 20% son hombres. Ambos acceden al teléfono por una problemática concreta, con un nivel económico medio o bajo, presentan en la mayoría de los casos un aislamiento o soledad no deseada, con escasos recursos de afrontamiento y habilidades sociales. Este sería el perfil mayoritario. A su vez, hay un porcentaje del 15% de población joven. A todos ellos se les facilita el servicio de gratuidad y anonimato que dispone el teléfono.

Principales motivos de las llamadas

Las principales problemáticas tratadas tanto en las llamadas como a nivel presencial son problemas familiares y relacionales, trastornos de depresión y ansiedad, estrés, duelo, soledad, etc. Después hay una minoría sobre conducta suicida y violencia doméstica. El servicio que ofrecemos cuando la problemática es más grave y lo requiere es la asistencia presencial en sede, donde el/la llamante es atendido/a por un profesional favoreciendo los recursos que necesita la persona para salir de la crisis que está viviendo.

Cambio en el perfil de los solicitantes de ayuda en estos últimos años

Cada vez hay más jóvenes que llaman con problemas de relación, ruptura de pareja, ansiedad, y autolesiones. Para este sector juvenil la organización dispone de una aplicación a través del Chat de la Esperanza a través de la app Conéctate. Otro cambio es el aumento de casos de mayores que viven una soledad no deseada. Por ello, el Teléfono de la Esperanza de Castellón tiene un Programa llamado Escuchando a los mayores, donde se ofrece un seguimiento por teléfono a personas con esta situación.

Hitos del Teléfono de la Esperanza en estos 25 años

Conseguir que nuestros servicios y difusión llegara a más pueblos de la provincia de Castellón. Siguen trabajando en ello y ya han extendido su radio de acción.

Aumentar el número de voluntarios.

Acrecentar la prevención de la salud emocional en otros sectores. Actualments imparte formación a través de talleres, charlas y cursos a centros educativos, centros de salud, de tercera edad, empresas etc.

Conseguir una sede adaptada para personas de movilidad reducida y más amplia que la de ahora, para disponer de espacio suficiente y adecuado.

Las personas que atienden a los solicitantes de ayuda

El Teléfono de la Esperanza cuenta tanto con voluntarios como personal contratado. Así, cuenta con un equipo de voluntarios con diversas tareas:

El Departamento de Orientación . Son personas que han recibido una formación para atender situaciones de crisis por teléfono. Esto requiere un curso de dos Módulos con sus respectivos seguimientos, otro curso técnico de Relación de Ayuda y un periodo de prácticas.

. Son personas que han recibido una formación para atender situaciones de crisis por teléfono. Esto requiere un curso de dos Módulos con sus respectivos seguimientos, otro curso técnico de Relación de Ayuda y un periodo de prácticas. El Departamento de Especialistas , que son psicólogos voluntarios que atienden en sede.

, que son psicólogos voluntarios que atienden en sede. El Departamento de Dinamizadores, formado por psicólogos que imparten cursos, charlas y talleres.

formado por psicólogos que imparten cursos, charlas y talleres. El Equipo de Gestión administrativa, comunicación en redes sociales y mantenimiento.

Cuentan también con voluntarios simpatizantes, que en momentos puntuales ofrecen su apoyo, en carreras benéficas, actos al aire libre, venta de lotería etc. Todo esto se sustenta en personal contratado que coordina todas las tareas.

El Teléfono de la Esperanza cumple 25 años / Teléfono de la Esperanza

Toma de conciencia

Según el coordinador técnico de la delegación de Castellón, Eustaquio Barreda, "la salud mental ha sido siempre marginada, no se le ha dado la importancia que merece. Se tiende a confundir entre enfermedad mental, que requiere un diagnóstico concreto y salud mental que se refiere al estado de bienestar emocional y psicológico. En muchos síntomas físicos hay de origen un problema emocional. En los últimos años es verdad que hay mayor conciencia de cómo influye la salud mental en la salud física. De ahí la importancia de la prevención y la formación en habilidades para manejar el estrés, la ansiedad, la adversidad, los conflictos en las relaciones, las experiencias de pérdidas o problemas laborales, etc. Desde el Teléfono de la Esperanza siempre hemos reivindicado por ejemplo la existencia de un Plan de Acción Nacional de Prevención del Suicidio, hemos visto la necesidad de atención que requieren algunas personas más vulnerables, y seguiremos con nuestro objetivo de concienciación al respecto", señala.

Relacion entre precariedad económica y salud mental

A juicio de Barreda: "No cabe duda que una precaria situación económica crea problemas de ansiedad, de incertidumbre y de miedo al futuro. Esto puede derivar en un estado depresivo. Pero es real también que personas con un buen estatus de vida pueden atravesar estas mismas experiencias. Todo depende de cómo la persona está interpretando los hechos que le suceden, de la capacidad de afrontamiento que tenga, del apoyo social de su entorno, y del grado de autoestima y confianza en sí misma". Todos estos factores, es algo que se adquiere si de verdad se tiene interés por el crecimiento personal. También es un hecho que cada vez los problemas de ansiedad aumentan. El consumo de ansiolíticos es mayor. Esto nos lleva a reflexionar que es mejor acudir a las causas. Y las causas tienen que ver con lo anteriormente expuesto, por ello, apunta, es necesaria una formación en muchos ámbitos: en el mundo empresarial, sector estudiantil, sector de tercera edad, etc. En definitiva, se trata de cuidar nuestra salud mental, que es esencial para saber vivir.

Cómo afrontar los deseos suicidas

Lamentablemente, el suicidio sigue siendo tabú, señala Barreda. No obstante, señala, "se van haciendo pequeños pasos para conocer más esa realidad". Cada año, el 11 de septiembre con motivo del Día Internacional del suicidio, el Teléfono de la Esperanza hace un acto para concienciar a la población de cómo poder ayudar en esta problemática. Una forma de ayudar es ejerciendo la escucha activa. Esta herramienta es la que utiliza el Teléfono de la Esperanza en las llamadas de contenido suicida. Para ello han recibido una formación de cómo abordar estas llamadas. Pero como actitud básica es escuchar al llamante, no tener miedo a preguntar por sus ideas suicidas, y sobre todo en esa escucha acoger sus emociones, nunca juzgarlas. En esas llamadas la atención se centra en favorecer la verbalización de lo que la persona está sintiendo, que es un gran dolor. Porque hay que tener en cuenta que quien se plantea quitarse la vida, su objetivo es terminar de sufrir. La intervención va encaminada a buscar alternativas conjuntamente para paliar el sufrimiento. Con referencia a qué se les dice en concreto, nosotros editamos un tríptico para divulgar cómo ayudar, y ahí hay algunos recursos que toda persona ejerciendo la escucha puede poner en práctica. Ejemplos: “¿Piensas que no vale la pena vivir?. ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Quieres que hablemos de lo que sientes ahora? El/la orientador/a, está atenta a las señales de alarma, y al nivel de riesgo que presenta el/la llamante. Los casos en que ya existe un riesgo alto, están en coordinación con el teléfono de emergencias 112.

Actos para celebrar el 25 aniversario

Caminata Escucha activa, el 24 de mayo. / Mediterráneo

Con motivo del 25º aniversario, desde el Teléfono de la Esperanza de Castellón ha preparado una programación muy especial, abierta a toda la ciudadanía, con el objetivo de visibilizar la importancia de la escucha activa, el acompañamiento emocional y la salud mental. Las principales actividades previstas son: • La caminata solidaria “Escucha en Marcha”, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo. Será una marcha lúdica y no competitiva por las calles de Castellón, acompañada de batucada, música en directo y lectura de un manifiesto junto a las autoridades. Bajo el lema “Caminamos para que cualquier voz sea escuchada”, buscamos convertir la ciudad en un gran símbolo de apoyo emocional y esperanza compartida. • La ceremonia institucional “25 años: Una esperanza que escucha, abraza y acompaña”, que celebraremos el 30 de mayo en el Teatro del Raval. Será un acto abierto y gratuito para la ciudadanía que incluirá la proyección de un vídeo conmemorativo, reconocimientos a administraciones, empresas y voluntariado, una conferencia sobre salud mental y autocuidado, así como actuaciones culturales. • Una cena de gala conmemorativa, también el 30 de mayo, en la que reuniremos a voluntariado, entidades colaboradoras, representantes institucionales y personas que han formado parte de estos 25 años de historia, para agradecer públicamente su compromiso con la salud emocional y el acompañamiento social.