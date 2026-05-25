A 3 días de completar el proceso de adjudicación de plazas aún quedan vacantes MIR en Medicina de Familia en Castellón ¿por qué?

A falta de 3 días para completar el proceso de asignación de plazas de Médico Interno Residente, en la provincia de Castellón aún quedan plazas vacantes en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (MFYC) en la provincia de Castellón.

El proceso de adjudicación de plazas se ha retomado este lunes y todavía quedaban 17 al comienzo de la jornada, en Castelló, Vila-real y Vinaròs. A las 13.20 horas, son 11 las que todavía quedan disponibles, una en Castelló, 4 en Vila-real y 6 en Vinaròs, según se desprende de la web del Ministerio de Sanidad.

Condiciones poco atractivas

Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM-CV, ha detallado las razones por las que los facultativos huyen de estas plazas: os médicos rechazan estas plazas debido a las malas condiciones laborales, el exceso de guardias, gran carga de trabajo por no estar topadas las agendas y el aumento de la violencia contra el personal sanitario. A su juicio, existe una falta de incentivos frente a otras especialidades, ya que el trabajo actual se percibe como estresante y poco gratificante para los nuevos residentes. Además, Calvente denuncia la contratación de médicos sin especialidad, quienes a menudo perciben salarios superiores a los de los residentes en formación. Esta situación genera un déficit asistencial crónico que se agrava durante los periodos de vacaciones por la falta de relevo generacional. Por todo ello, concluye que la administración no ha logrado hacer la atención primaria atractiva para los estudiantes de medicina. A ello se suma la situación geográfica de la provincia, donde existe una zona de difícil cobertura, que es Vinaròs. Por ello se pregunta: "Si no hay médicos que quieren hacer medicina en familia o estudiantes en medicina en familia, ¿cómo van a poder cubrir los centros auxiliares en vacaciones?