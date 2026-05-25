Barrachina eleva a la FEMP su exigencia al Gobierno para que actualice las entregas a cuenta

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha elevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su defensa de la autonomía local y la exigencia al Gobierno de España para que actualice las entregas a cuenta.

La máxima dirigente provincial ha trasladado las reivindicaciones este lunes en la comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la entidad, celebrada en la Diputación de Valencia. “Si ya estábamos infrafinanciados, si no se actualizan las transferencias mensuales a las entidades locales en base, como marca la ley, a pagar más tributos, más impuestos y en base a aumentar la población, creo que tendremos un problema económico más grave del que ya tenemos”, ha subrayado Barrachina.

"Reforzar su capacidad"

En su intervención, la presidenta de la Diputación de Castellón ha trasladado su petición de adecuar las entregas a cuenta correspondientes a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado a la evolución real de los ingresos y a las previsiones macroeconómicas vigentes. Todo ello con el fin de “garantizar la capacidad financiera de las entidades locales, reforzar su capacidad de prestación de servicios públicos esenciales y dotarlas de mayor estabilidad y certidumbre presupuestaria en el ejercicio de sus competencias”, ha expresado Barrachina.

La dirigente ha sostenido que, la evolución de los ingresos de la Administración central y las variaciones del contexto macroeconómico, “hacen imprescindible que los mecanismos de financiación local respondan con agilidad y precisión, evitando desajustes que puedan comprometer la capacidad de gestión de los gobiernos locales”. A su vez, ha incidido en la necesidad de “avanzar en medidas que permitan adecuar los recursos disponibles a la realidad económica actual y a las necesidades crecientes de la ciudadanía”.

"Importe adeudado que alcanzaría los 250 millones"

Al respecto, Barrachina reclama “un importe adeudado desde 2023 que alcanzaría los 250 millones de euros, ya que se ha incrementado la población, pagamos más impuestos y el Gobierno de España está recaudando más”.

La máxima representante de la institución provincial ha hecho hincapié además en que la ausencia de aprobación de Presupuestos Generales del Estado desde el 2023 “conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo”. Es por ello que desde el gobierno provincial siguen exigiendo dicha actualización. “No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo y corresponde a los ayuntamientos y diputaciones”, ha concluido la presidenta de la Diputación de Castellón.