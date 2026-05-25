El Castellón de los 43.600 funcionarios: el empleo público crece mucho más que el privado

Si es de las personas que piensa en convertirse en funcionario el 2026 podría ser su año. El Gobierno acaba de dar luz verde a la oferta de empleo público (OEP) correspondiente a este ejercicio y el real decreto incluye 37.017 plazas, 429 más que las que se recogían en la oferta del año pasado, un cantidad a la que hay que añadir las decenas de vacantes que están ofertando los ayuntamientos de la provincia o la administración autonómica. Y lo llamativo es que estas nuevas convocatorias llegan en un momento en el que los empleados públicos baten récord Castellón hasta el punto de que la cifra de personas que cobran una nómina pública ya son el récord de 43.600.

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al primer trimestre de este año, reflejan a las claras el fortísimo impulso del empleo público. Durante el último años, de hecho, mientras las empresas privadas han perdido asalariados, el sector público ha disparado sus trabajadores, algo que muy pocas veces había sucedido.

De los 240.500 ocupados asalariados con lo que cuenta Castellón, 196.900 trabajan para el sector privado y otros 43.600 para el público. Lo curioso es que hace un año los trabajadores cuya nómina pagaba una compañía privada eran 5.500 más, mientras que en el caso de los funcionarios ha ocurrido exactamente lo contrario: en marzo del 2025 eran 37.700 mientras que ahora son casi 44.000.

La cifra de empleados públicos (funcionarios, personal laboral, políticos...) nunca había tan elevada y si se comparan los números de ahora con lo de hace tres años la conclusión es que el empleo en el sector público crece a mucha más velocidad que el del privado. Desde el 2023, y siempre según la EPA, los puestos de trabajo creados por las empresas de la provincia han aumentado un 20,6% (han pasado de 163.200 a 196.900 asalariados), mientras que el crecimiento en el caso de las administraciones ha sido del 27,8% (de 34.100 a 43.600 profesionales).

Que el Estado, las consellerias, los ayuntamientos o la Diputación de Castellón ya empleen a casi 44.000 personas no significa, ni mucho menos, que todos esto profesionales sean funcionarios. De hecho, 32.300 tienen un contrato indefinido, mientras que los 11.200 restantes están contratados de manera temporal. Una parte importante de ello lleva años en esta situación.

Una posición para ser fijo

Para todos aquellos que no tienen un empleo fijo llega una mala noticia. Tras años de incógnitas, el Tribunal Supremo ha dictaminado en una reciente sentencia que solo pueden adquirir la condición de fijos quienes previamente hayan superado una prueba selectiva para acceder a un empleo indefinido, sin obtener plaza por falta de cupo, y que hayan encadenado después contratos temporales. O dicho de una manea más clara: el abuso de la temporalidad no da derecho automáticamente a una plaza.

A pesar de eso y también pese a que conseguir un puesto en una administración no es tarea sencilla, son miles las personas que aspiran a trabajar en el sector público. Uno de cada tres valencianos de entre 18 y 55 años se plantea iniciar una oposición en un futuro próximo, según las conclusiones de un estudio de Opositatest. Entre los motivos, la estabilidad económica y laboral frente la precariedad del sector privado, pero también las mejoras salariales o mejores condiciones laborales, como conciliación o permisos.