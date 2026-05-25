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El Provincial de Castellón licita los trabajos para recuperar el belén monumental en 2026

La tradición belenística del Hospital Provincial de Castellón, que cuenta con más de 800 piezas, volverá a ser montada en 2026 tras una inversión autorizada de casi 130.000 euros

Belén del Hospital Provincial de Castellón

Belén del Hospital Provincial de Castellón

DAVID GARCÍA

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha autorizado la apertura del procedimiento para poder contratar los trabajos que permitirán volver a montar el histórico y monumental belén en 2026. Unos trabajos que supondrán una inversión de 128.862,72 €, según se desprende de la plataforma de contratación del sector público.

En concreto, el contrato incluye la adecuación de accesos y reforma de instalaciones del sótano del edificio Montesinos, incluido traslado y montaje del Belén Histórico en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, en una única prestación integrada. Además, se contempla la restauración, diseño compositivo, montaje modular, ambientación, iluminación, motorización y puesta en funcionamiento del Belén histórico del Hospital Provincial de Castellón, utilizando las figuras y elementos procedentes de su anterior emplazamiento.

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Un belén histórico

La tradición se remonta al año 1942, cuando la hermana de la Consolación sor Gabriela instaló un pesebre en la clínica militar del Provincial con la colaboración de soldados hospitalizados. Y el resultado fue todo un éxito. En el año 1971 el capellán del hospital Manuel Carceller se interesó por el proyecto y comenzó a secundar a sor Gabriela en el montaje del belén. Durante los dos últimos años, el belén, que suma más de 800 piezas, no ha podido montarse debido a las obras de adecuación del edificio Montesinos y porque no daba tiempo a su montaje. En su lugar, este último año se exhibió exhibirá en el vestíbulo principal un belén cedido.

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