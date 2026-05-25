Los consejos agrarios locales, en la cuerda floja: apenas cuatro municipios de Castellón cumplen la ley

Son uno de los organismos agrarios más desconocidos y, sin embargo, cumplen un importante papel. Desde hace más de treinta años todos los municipios de la Comunitat valenciana están obligados por ley a tener un Consejo Agrario municipal, un organismo en el que participan representantes del ayuntamiento, técnicos y agricultores y que se encarga de cuestiones como la lucha contra la reducción de fauna salvaje, los hurtos en el campo o las rebajas fiscales. El problema es que muy pocas localidades de Castellón cuentan con estas entidades y las que la tienen apenas hacen uso de ellas.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) acaba de hacer público un informe, elaborado a partir de encuestas realizadas entre sus delegados locales y las conclusiones son claras. Más del 90% de los municipios de la Comunitat incumplen la Ley 5/1995 de la Generalitat Valenciana relativa a los Consejos Agrarios Municipales, ya sea porque aún no han constituido este organismo o porque no los convocan cada tres meses como establece la legislación.

En Castellón los resultados todavía son peores. La provincia presenta uno de los mayores niveles de incumplimiento de la normativa y de los 40 municipios consultados, únicamente cuatro tienen constituido el Consejo Local Agrario y lo convocan, al menos, una vez cada tres meses. Se trata de Benicarló, Cabanes, Vinaròs y Xilxes.

El informe de la organización agraria señala asimismo que el 65% de los pueblos consultados en Castellón ni siquiera ha constituido este órgano, pese a que la ley contempla su creación como instrumento de participación del sector agrario en la política municipal. Además, entre los consejos que sí han sido creados, un 14% no se reúne prácticamente nunca, mientras que el 66% de los que sí son convocados no cumplen la periodicidad trimestral obligatoria y apenas se reúnen una o dos veces al año.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la encuesta (realizada en 245 municipios de Valencia, Castellón y el norte de Alicante) concluye que más del 90% de los ayuntamientos incumple la ley, bien porque no ha constituido el Consejo Local Agrario, bien porque no lo convoca con la frecuencia exigida.

Una mesa de seguimiento

AVA-Asaja considera que estos órganos son especialmente necesarios en un contexto de dificultades para el sector agrario y reclama a los ayuntamientos una mayor implicación. De hecho, la organización que preside Cristóbal Aguado ha pedido formalmente a la Conselleria de Agricultura que haga cumplir la Ley 5/1995 y que impulse una mesa de seguimiento para instar a los municipios incumplidores a crear sus consejos agrarios cuanto antes.

La entidad también plantea que se retiren líneas de ayudas autonómicas a los ayuntamientos que no constituyan estos organismos o que no los convoquen con la periodicidad trimestral que marca la ley. Además, recomienda a los productores que trasladen a los partidos políticos, especialmente antes de las elecciones municipales, la necesidad de contar con concejales de Agricultura que conozcan el sector, activen estos consejos y los doten de presupuesto suficiente para ejecutar medidas útiles para agricultores y ganaderos.