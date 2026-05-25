David Martínez Sampayo, el primer MIR que estrena Dermatología en Castellón: “Hice Medicina por el orgullo que vi en los ojos de mi padre ante un posible sueño”

David Martínez Sampayo es el primer graduado en Medicina en escoger plaza de Médico Interno Residente en la provincia de Castellón y ha optado por la especialidad de Dermatología, en el Hospital General de Castellón, con una posición número 278. El joven médico inicia ahora una etapa que afronta con ilusión, responsabilidad y el reto añadido de compaginar la formación especializada con su vida familiar como padre de dos niñas pequeñas. Cuando explica por qué escogió esta especialidad, que se implanta por primera vez en el General, señala: "Cuando mejoras la piel de un paciente, mejoras cómo se relaciona con el mundo”.

--¿Por qué se decantó por la dermatología como especialidad?

--Porque es probablemente una de las especialidades en las que más se va a unir ciencia, precisión estética, calidad de vida del paciente. Al final, la piel habla de salud, de genética, de inmunología, de envejecimiento y de autoestima. La dermatología tiene algo único. Lo que más me atrae de ella es que puedes cambiar la vida de un paciente tanto tratando un melanoma como devolviéndole la seguridad para mirarse al espejo.

David Martínez Sampayo confía en poder conciliar la residencia con la vida familiar. / Mediterráneo

--¿Fue para usted prioridad la especialidad o el centro donde hará el MIR?

--La prioridad absoluta era dermatología, lo tenía clarísimo. A nivel profesional, para mí, es única, es la mejor especialidad por muchas cosas, pero, además, a nivel personal, es una especialidad que puede que me ayude a compaginar mi vida personal y familiar, ya que tengo dos hijas pequeñas, de dos años y nueve meses, y estar con mi mujer y con mis hijas para mí también es una prioridad absoluta. Luego es verdad que a la hora de elegir el centro siempre buscas un sitio donde sientas que puedes evolucionar como médico, como dermatólogo. Buscas un servicio que sea cercano, que sea quirúrgico también, que tenga muchas ganas de crecer. Y pregunté por el jefe de servicio y me dijeron que Gerard Pitarch es una persona muy humana, muy cercana y un grandísimo profesional, dicho por profesionales de la salud, por otros compañeros médicos. Con lo que al final tenía que ser Dermatología en Castellón.

--Fue el primero en escoger plaza MIR en el Hospital General de Castellón, ¿qué supone esto para usted?

--Una mezcla de mucha ilusión, responsabilidad y al mismo tiempo valentía. Buscaba un proyecto que me motivara de verdad, en este caso un proyecto formativo de dermatología, donde pueda crecer mucho. Sin duda, creo que este lo es. Castellón empieza este año, por primera vez en la historia, la residencia de dermatología y, lejos de echarme atrás, me pareció algo muy atractivo y lo hice. Cuando un servicio empieza desde cero hay mucha implicación, ganas de hacerlo bien, atención muy personalizada al residente, no eres uno más y todo el equipo se vuelca para que el programa esté al máximo nivel. Y además me habían hablado muy bien del doctor Gerard Pitarch y del enfoque del servicio, y ello influyó totalmente en mi decisión. Es verdad que abrir una residencia por primera vez es brutal, o sea, siempre lo podré recordar como que yo abrí esa residencia, yo fui el primer residente de allí. Espero hacerlo bien y que tengan un buen recuerdo.

--¿Cuándo empezará?

--La residencia comienza en las dos próximas semanas. El día 5, tengo ganas de empezar y un poco de miedo. Sé que va a ser una etapa exigente, especialmente porque soy papá de dos niñas pequeñas y compaginar en este momento una residencia con la vida familiar requiere tiempo, esfuerzo y lo que supone embarcarse en un reto así.

--¿Sabe si estará siempre en un departamento concreto o irá rotando?

--El MIR en dermatología rota por diferentes servicios, es una de las cosas más interesantes que hay. Dermatología no es solo la piel, está conectada con la inmunología, con cáncer, con cirugía, con estética, con tricología, con inflamación, con enfermedades sistémicas y eso lo hace apasionante. Y el MIR de dermatología del General es brutal, está muy bien pensado. Hay unas rotaciones en anatomía, oncología, plástica, etc. muy completas, unas rotaciones externas en el IVO y en la Fe muy top y estaré entre Valencia, Barcelona, Castellón y donde me manden, y dentro del Hospital en varios servicios.

--¿Dónde estudió la carrera?

--Yo estudié la carrera de Medicina en Valencia en la pública de Blasco Ibáñez.

--¿Es de Castellón?

--No soy de Castellón. Soy de Valencia. Tengo que ir todos los días desde Valencia a Castellón.

David Martínez Sampayo hará historia en el General al estrenar la residencia en la especialidad de Dermatología. / 5

--Una vez finalice su residencia ¿tiene algún destino en mente?

--Ahora mismo mi prioridad es convertirme en un dermatólogo lo más excelente posible. Lo que sí tengo muy claro es que quiero unir la dermatología clínica, la cirugía, la tricología, la medicina regenerativa. Creo en el futuro de la dermatología más precisa, más preventiva, más personalizada, pero me interesa especialmente la salud cutánea, el envejecimiento y la regeneración.

--¿Le gustaría seguir desarrollando su carrera profesional en la provincia o está pensando en salir al extranjero o a otra comunidad?

--Nunca descarto seguir aprendiendo fuera. Viajar y conocer otros sistemas médicos te hace crecer muchísimo. Es verdad que debido a mi situación familiar quizá a lo mejor piense en la Comunidad Valenciana, donde, además, hay mucho talento, hay pacientes, hay mucho potencial para desarrollar medicina de alto nivel. Creo que es el lugar idóneo y me gustaría poder aportar lo que vaya aprendiendo con el tiempo.

--¿Por qué eligió medicina? ¿Es algo vocacional?

--Hice Medicina porque vi en los ojos de mi padre mucho orgullo ante un posible sueño. Éramos una familia muy humilde y yo tuve que trabajar desde los 18 años y hasta el día de hoy siempre he trabajado desde los 18 años, pero es verdad que le pregunté a mi padre si estaría orgulloso si me hiciera médico y me miraba con una cara como: "sé lo que tú quieras", lo que te diría cualquier padre, como yo haría con mi hija, pero la cara de orgullo fue brutal como si se lo imaginara y esa es mi verdadera vocación. Es verdad que luego la medicina me ha enganchado mucho porque tiene mucha ciencia, hay mucha presión, mucha responsabilidad humana, hay una capacidad real de cambiar vidas, pero soy una persona muy inquieta intelectualmente, la medicina me obliga a evolucionar constantemente, pero no solo intentar mejorar la vida de las personas de un modo tangible es bonito.

--¿Qué es lo que más le gusta de la dermatología?

--Combina cabeza, ojos y manos, tienes que diagnosticar mirando, interpretar patrones, entender ciertas enfermedades complejas, operar, tratar, prevenir. Además tienes un impacto visual y emocional muy directo en el paciente. La piel es el órgano más visible del cuerpo y cuando mejoras la piel de un paciente muchas veces mejoras también incluso cómo se relaciona con el mundo en términos de autoestima. Estamos entrando en una etapa muy interesante de la medicina. La dermatología del futuro no solamente será tratar enfermedades sino el envejecimiento, la prevención, la inflamación.