La demanda de cruceros no se frena por los virus en Castellón y los turoperadores lanzan vacaciones con precios blindados

Las recientes alarmas sanitarias por virus con contagios a bordo de embarcaciones turísticas no han podido con la demanda de cruceros en Castellón. Las agencias de viajes de la provincia constatan que no han registrado ninguna anulación para este tipo de vacaciones en el mar en estas semanas y el interés se mantiene para verano, tras los casos de hantavirus con varios fallecidos e infectados; y de norovirus, más leve, pero con afectación a dos barcos, uno con un centenar de viajeros y otro, en Burdeos, con mil confinados y una víctima de 96 años.

El otro caballo de batalla de la temporada es la preocupación por posibles subidas de precio en viajes de última hora, más de lo habitual; o cancelaciones por el repunte del gasto del combustible a raíz del conflicto en Irán. Ante esto, en las agencias están entrando ya ofertas de turoperadores que ofrecen vacaciones con precios blindados, como Soltour, que promete no variar el coste de su paquete turístico para viajar en avión a la República Dominicana. Y es que, aunque muchas aerolíneas ya han comunicado que no habrá recargos en los billetes por el queroseno, la desconfianza persiste y han surgido nuevas estrategias de márketing en los viajes combinados (organizados) de mayoristas.

Una mujer contempla las ofertas de una agencia de viajes de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Pese al contexto, la campaña de reservas, centrada en mayo y junio, se halla en pleno boom, «en vistas a viajar desde finales de junio a agosto, que sigue siendo un mes demandado por las vacaciones de muchas fábricas que hacen parada, si bien ya es conocido que muchos reparten su ocio en viajes a lo largo de todo el año», indican desde el sector. En todo caso, ya hay agencias que están flexibilizando sus políticas de cancelación.

El 80%, con destino por ciudades del Mediterráneo

Crucero. / Pinterest

El presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Castellón, Diego Tirado, explica que «el porcentaje de venta de cruceros es muy similar al de otros años y ningún cliente ha anulado». «La demanda de los castellonenses para este verano son todos por el Mediterráneo occidental o por las islas griegas, eso el 80%, y algo pero menos de fiordos noruegos. Todos están saliendo con normalidad, la gente está contratando y no han suspendido», comenta.

Llenar vuelos chárter

«En cuanto a los vuelos ya se encarecieron al inicio del conflicto en Irán y no por combustible sino por evitar rutas con escala en Emiratos y sustituirlo por Turquía, por ejemplo, para ir a Japón. Pero ya se ha resuelto y se vuelve a volar allí», resuelve. «Ahora bien, a no ser que haya un chárter por llenar, cuanto más cerca de la fecha sube de precio si es vuelo regular. La venta anticipada paró un poco al inicio de la guerra pero se está recuperando. Quien tenga contratado el viaje con billetes emitidos eso no va a incrementarse». Desde Resertours Viajes en Castellón, su director Manuel Lahuerta, recuerda otra crisis de combustibles en 2008, cuando el alza del carburante fue del 15%. En cuanto a los cruceros, no ha tenido anulaciones: «Tenemos bastantes por el Mediterráneo, alguno en fiordos noruegos y bastante del combo Canarias más Madeira».

Una familia de Vila-real se va de crucero la semana de Sant Pasqual: "Decidimos irnos de viaje. No podemos vivir alarmados"

Una familia de Vila-real, en Pisa, durante la escala de su reciente crucero, que decidieron no anular, y que les ha llevado a disfrutar una semana por el Mediterráneo. / Mediterráneo

«Somos una de las muchas familias que quizás en un principio, por el aluvión de noticias sobre el hantavirus, nos dio un poco de miedo continuar con la aventura de irnos de crucero. Pero finalmente decidimos seguir adelante con lo planeado». Así cuenta María, de Vila-real, su experiencia cuando, a medida que se acercaba la fecha de vacaciones, iban produciéndose los brotes y confinamientos, primero por el hantavirus; y luego, el norovirus.

Con todo, han cumplido su sueño de compartir una semana juntos por el mar Mediterráneo, las tres generaciones: abuelos, hijas y nietos, siendo para muchos de ellos su primera experiencia surcando el mar de relax. «Ya es bastante complicado poder coincidir 10 personas de la misma familia en unas vacaciones fuera del verano como para cancelarlo por un virus que en principio ha surgido en un crucero pero podría haber ocurrido en cualquier otro lugar», reflexiona. « No podemos vivir alarmados si en principio está bastante controlado», señala. Finalmente, han podido viajar -partieron el 16 de mayo- en la semana de fiestas de Sant Pasqual, sin clases, y han disfrutado «muchísimo» viendo media Italia (Pisa, Florencia, Roma...).

Un testimonio con billetes para viajar a Dublín en julio comprados hace meses: ¿Y si al final se cancela?

Otros que han adquirido viajes para las próximas semanas ya de cara al verano manifiestan a este rotativo su preocupación.

Natalia y su grupo de amigas de Burriana compraron hace unos meses los billetes de avión para volar a Dublín este verano y celebrar por todo lo alto los 50. Sin embargo, y pese al anuncio de la aerolíneas de que se van a mantener los precios, temen que finalmente al final se aplique recargo por el queroseno "y, si no se llena todo el vuelo, se cancele por no ser rentable».

este verano y celebrar por todo lo alto los 50. Sin embargo, y pese al anuncio de la aerolíneas de que se van a mantener los precios, temen que finalmente al final se aplique recargo por el queroseno "y, si no se llena todo el vuelo, se cancele por no ser rentable». Otra vecina de Vila-real, tiene previsto viajar por primera vez a Eurodisney con su familia a finales de junio para ver la nueva zona de Frozen y espera que todo siga su curso y que el contexto geopolítico internacional no interfiera en esta visita tan deseada. En su caso, contrató el paquete y confía en que no varíe el precio.