Los directores de institutos de Castellón defienden la profesionalidad docente ante las descalificaciones: "Nuestro compromiso es con vuestros hijos e hijas, no con las siglas"

Las direcciones de los centros educativos públicos de secundaria de la provincia de Castellón quieren manifestar públicamente su profundo malestar ante las insistentes declaraciones procedentes de diferentes estamentos públicos, en las cuales de forma reiterada se descalifica la legítima movilización educativa actual como una "huelga política" y se cuestiona, de manera injusta, la profesionalidad e implicación del personal docente.

En un comunicado quieren dirigirse de forma directa y próxima a las familias que confían cada día en la educación pública. Independientemente de las preferencias políticas de cada hogar, los padres y madres de la provincia de Castellón son quienes mejor conocen la realidad de las aulas. "Conocen de primera mano los problemas cotidianos de recursos, las ratios, las temperaturas extremas en las aulas, el estado de los centros educativos y el sobreesfuerzo de unos docentes que tienen a su cuidado el más preciado de sus vidas: sus hijos e hijas. Reducir las demandas de mejoras laborales y pedagógicas a un juego de intereses partidistas desprecia la vocación de un profesorado la única prioridad del cual es garantizar el éxito escolar y el bienestar del alumnado, tal como recogen las finalidades de la LOMLOE.

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Por eso, instan a la Conselleria de Educación a recordar que sus cargos representan la totalidad de la ciudadanía valenciana. Insultar, dudar o despreciar de forma sistemática los trabajadores públicos no es la vía adecuada para resolver un conflicto. Exigen respeto institucional para un colectivo que sostiene con orgullo los pilares de la sociedad y solicitan un retorno al diálogo basado en la dignidad y las necesidades reales de los centros escolares.