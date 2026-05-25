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Los fertilizantes y el gasóleo ahogan a los agricultores: la Unió pide más ayudas

La organización agraria reclama al Gobierno que amplíe las ayudas al gasóleo y fertilizantes hasta el 70% del coste extraordinario, tal como permite Bruselas

Un agricultor trabaja con su tractor.

Un agricultor trabaja con su tractor. / Mediterráneo

Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

Más ayudas para amortiguar el alza de los precios de los fertilizantes y el gasóleo agrícola. Es lo que reivindica la Unió Llauradora que ha exigido al Gobierno la ampliación urgente de las subvenciones incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026 para compensar el fuerte incremento de costes que soportan agricultores y ganaderos como consecuencia de la crisis de Oriente Medio. La organización considera que el paquete aprobado resulta insuficiente y, además, no se adapta a la realidad de la agricultura valenciana y mediterránea, caracterizada por explotaciones profesionales intensivas con costes por hectárea muy superiores a los de otros modelos productivos.

Según la Unió, el problema no se limita a la cuantía de las ayudas, sino también a su diseño. La entidad advierte de que el actual esquema puede favorecer a modelos productivos extensivos y dejar en peor situación a la agricultura mediterránea profesional, que depende en mayor medida de insumos como el gasóleo agrícola, los fertilizantes, la energía o los tratamientos.

La organización ya se ha dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, para trasladarle que el Gobierno no ha agotado el margen permitido por Bruselas. Según la Unió, el Marco Temporal europeo autoriza ayudas de hasta el 70% de los costes extraordinarios de combustible y fertilizantes soportados por agricultores y ganaderos hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el Real Decreto-ley limita la cobertura del gasóleo al periodo comprendido hasta el 30 de junio, lo que deja fuera buena parte de las labores de verano, otoño e inicio de campaña.

Costes sin repercutir

“Los agricultores y ganaderos valencianos estamos soportando costes extraordinarios que no podemos repercutir en los precios que percibimos por nuestros productos, porque sigue sin cumplirse la Ley de la Cadena Alimentaria”, señalan desde la organización agraria.

En el caso del gasóleo agrícola, la Unió estima que la ayuda aprobada apenas cubre alrededor del 30% del sobrecoste soportado durante el periodo subvencionable. Si se toma como referencia todo el periodo admisible hasta finales de 2026, la cobertura se reduciría al 10,7%. La organización calcula que existe margen jurídico y presupuestario para ampliar las ayudas en unos 289 millones de euros adicionales si el apoyo se prorrogara hasta el 31 de diciembre.

Respecto a los fertilizantes, la organización agraria recuerda que la propia Comisión Europea ha reconocido fuertes incrementos de precios tras el estallido de la crisis. Según sus cálculos, los 500 millones de euros aprobados por el Gobierno cubrirían algo más del 51% del sobrecoste teórico estimado, mientras que el Marco Temporal permitiría elevar la cobertura hasta aproximadamente 684 millones.

Por todo ello, la organización reclama al Ejecutivo que modifique el Real Decreto-ley 7/2026 o apruebe una nueva norma que permita extender las ayudas al gasóleo agrícola hasta final de año y recalcular tanto las compensaciones por combustible como las destinadas a fertilizantes para aproximarlas al límite del 70% autorizado por la Comisión Europea.

Incluir la apicultura

También exige que la apicultura sea incluida en el paquete de ayudas. Considera un agravio que esta actividad quede fuera de facto del esquema de apoyo al gasóleo profesional, pese a que también soporta costes extraordinarios vinculados a desplazamientos, alimentación suplementaria, sequía y dificultades de mercado.

En caso de que existan limitaciones presupuestarias, la organización propone que las ampliaciones se concentren prioritariamente en agricultores y ganaderos profesionales, titulares de explotaciones prioritarias y explotaciones con dependencia real de la actividad agraria, por ser quienes sufren con mayor intensidad el encarecimiento de estos insumos.

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Otra de las reivindicaciones pasa por crear coeficientes correctores para la agricultura mediterránea intensiva. La Unió considera que la ayuda estatal no puede tratar igual una hectárea extensiva de bajo consumo de insumos que una hectárea profesional de regadío dedicada a cultivos como cítricos, caqui, aguacate, hortalizas o uva de mesa, con mayores necesidades de fertilización, tratamientos, labores y costes energéticos.

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