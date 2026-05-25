Hosbec y Grupo Cajamar se alían para impulsar la competitividad del sector hotelero de la Comunitat Valenciana

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) y Grupo Cajamar han suscrito un convenio de colaboración dirigido a ofrecer condiciones preferentes de financiación a los asociados y potenciar el desarrollo del negocio hotelero y turístico de la autonomía

El convenio ha sido rubricado por el presidente de Hosbec, Fede Fuster, y el director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto, quienes han destacado que los beneficios de este acuerdo se extenderán tanto a los actuales miembros de la patronal hotelera como a las empresas que se incorporen en el futuro.

Nieto ha incidido en que este convenio es un paso más en la actividad que desarrolla el Área de Hoteles y Turismo de Grupo Cajamar, apoyando iniciativas y proyectos orientados a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad de hoteles y empresas turísticas. “Además de soluciones financieras, ponemos a disposición del sector conocimiento, análisis y experiencia para afrontar retos clave como la modernización de instalaciones, la digitalización, la gestión eficiente de la energía y el agua, y la atracción y retención de talento”, ha señalado.

Desarrollo económico

Por su parte, Fuster ha puntado que “desde Hosbec nos promueve la colaboración con entidades como Cajamar que son clave para el desarrollo económico, y que saben que el turismo como actividad empresarial tiene un efecto de suma para toda la sociedad, no solo haciendo que nuestros asociados puedan acceder a condiciones preferentes de financiación, sino con un compromiso con la sostenibilidad del sector en todas sus vertientes”.

Entre las soluciones financieras diseñadas para el empresariado hotelero, se encuentran líneas especiales para acometer renovaciones de interiores (sistemas de aire acondicionado, mobiliario, domótica, seguridad) y exteriores (acondicionamiento de terrazas, restaurantes, spas o gimnasios). La sostenibilidad también juega un papel protagonista, por lo que se facilitará el acceso a líneas de renting para bienes de equipo, instalación de placas solares y renovación de flotas de vehículos.

Además, este acuerdo, más allá de la oferta de productos financieros, incluye acciones dirigidas a contribuir a la modernización del sector turístico. Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, ambas entidades han acordado la creación de una comisión de seguimiento de carácter semestral, que realizará una evaluación continua del desarrollo del convenio.