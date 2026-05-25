Convenio
Hosbec y Grupo Cajamar se alían para impulsar la competitividad del sector hotelero de la Comunitat Valenciana
Ofrecen condiciones preferentes de financiación a los asociados a la patronal
La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) y Grupo Cajamar han suscrito un convenio de colaboración dirigido a ofrecer condiciones preferentes de financiación a los asociados y potenciar el desarrollo del negocio hotelero y turístico de la autonomía
El convenio ha sido rubricado por el presidente de Hosbec, Fede Fuster, y el director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto, quienes han destacado que los beneficios de este acuerdo se extenderán tanto a los actuales miembros de la patronal hotelera como a las empresas que se incorporen en el futuro.
Nieto ha incidido en que este convenio es un paso más en la actividad que desarrolla el Área de Hoteles y Turismo de Grupo Cajamar, apoyando iniciativas y proyectos orientados a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad de hoteles y empresas turísticas. “Además de soluciones financieras, ponemos a disposición del sector conocimiento, análisis y experiencia para afrontar retos clave como la modernización de instalaciones, la digitalización, la gestión eficiente de la energía y el agua, y la atracción y retención de talento”, ha señalado.
Desarrollo económico
Por su parte, Fuster ha puntado que “desde Hosbec nos promueve la colaboración con entidades como Cajamar que son clave para el desarrollo económico, y que saben que el turismo como actividad empresarial tiene un efecto de suma para toda la sociedad, no solo haciendo que nuestros asociados puedan acceder a condiciones preferentes de financiación, sino con un compromiso con la sostenibilidad del sector en todas sus vertientes”.
Entre las soluciones financieras diseñadas para el empresariado hotelero, se encuentran líneas especiales para acometer renovaciones de interiores (sistemas de aire acondicionado, mobiliario, domótica, seguridad) y exteriores (acondicionamiento de terrazas, restaurantes, spas o gimnasios). La sostenibilidad también juega un papel protagonista, por lo que se facilitará el acceso a líneas de renting para bienes de equipo, instalación de placas solares y renovación de flotas de vehículos.
Además, este acuerdo, más allá de la oferta de productos financieros, incluye acciones dirigidas a contribuir a la modernización del sector turístico. Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, ambas entidades han acordado la creación de una comisión de seguimiento de carácter semestral, que realizará una evaluación continua del desarrollo del convenio.
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
- Incidente en la bp de Castellón: un problema eléctrico detiene la actividad en la refinería
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?
- Los directores de 42 IES de Castellón no descartan dimitir si no se desbloquea el conflicto
- El amargo final de Marie Claire: de símbolo industrial a toneladas de chatarra
- “El centro literalmente se cae a trozos”: un IES de Castelló visibiliza sus deficiencias en plena huelga educativa