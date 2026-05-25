Llega Posiciónate Castellón, un foro por el empleo inclusivo con entrevistas de trabajo 'exprés'

La Mesa de Responsabilidad Social de Castellón organiza este martes, 26 de mayo, una nueva edición de PosiciÓNate, una iniciativa orientada a fomentar la empleabilidad y favorecer la conexión entre personas en búsqueda activa de empleo y empresas comprometidas con la inclusión y la responsabilidad social.

La sesión se desarrollará en el hotel Luz de Castelló, de 9.00 a 14.00 horas, y contará con presencia de empresas líderes de la provincia que realizarán entrevistas de trabajo exprés, de unos 15 minutos, a los candidatos aportados por las entidades sociales que también colaboran en la organización de esta cita. En el foro los participantes, personas con perfiles vulnerables en riesgo de exclusión social, irán combinando estas entrevistas con formación dirigida al empleo.

Desde el currículum al uso de la Inteligencia Artificial

Taller en la última convocatoria. / Mediterráneo

La jornada reunirá a personas que desarrollan itinerarios de inserción laboral a través de entidades sociales de la provincia y a profesionales de recursos humanos de empresas castellonenses que participarán en entrevistas formativas y dinámicas orientadas a mejorar las oportunidades de acceso al empleo.

Además de los espacios de encuentro con empresas, las personas participantes asistirán a talleres formativos centrados en el desarrollo de competencias clave para el mercado laboral actual, abordando contenidos como la elaboración del currículum con herramientas de inteligencia artificial, el fortalecimiento de habilidades personales y la búsqueda de empleo en entornos digitales.

Estas son las empresas y entidades participantes

La iniciativa contará con la participación de empresas y organizaciones comprometidas con la generación de oportunidades laborales y la construcción de un entorno empresarial más inclusivo.

Participan en esta edición: Altadia, Baldocer, Alenta, Dideas, Grupo Novus, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Fundación Adecco, Gayafores, Huhtamaki, Eurofins, Iproma, Jabones Beltrán, Élite Cementos, Grupo La Plana, Hotel Luz, Kerakoll, Savia Residencias, Personal Talent, UBE, MB Comunica, Nealis, Obramat, Simetría y Unión de Mutuas, junto con las entidades sociales Fundación Síndrome de Down Castellón, Accem, ASPAS Castellón, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, COCEMFE Castellón, Patim, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja y Afanias.

Mesa de Responsabilidad Social de Castellón

La Mesa de Responsabilidad Social de Castellón nació en el año 2008 y actualmente reúne a cerca de medio centenar de empresas, entidades sociales, asociaciones profesionales y organismos públicos de la provincia con el objetivo de impulsar proyectos de impacto social y fortalecer la cultura de la responsabilidad social.