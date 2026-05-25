Paula Bonet, pintora y escritora de Vila-real, denuncia que han atacado su taller

Hace solo unos días que el acosador de Paula Bonet, pintora y escritora de Vila-real, salió del centro donde había estado recluido y la artista ha anunciado en sus redes sociales que ha vuelto a sufrir una intrusión y un robo en su taller, aunque la policía aún no ha identificado a su autor.

"La persona que me acosa desde el año 2019 y que ha estado desde finales del mes de julio en prisión preventiva, porque el junio pasado irrumpió en mi taller rompiendo la puerta, robando un collar y dejándose grabar por las cámaras de seguridad, así como dejando un mensaje firmado en la pizarra y encontrándome al día siguiente en la casa del pueblo donde me escondí cuando tuve que dejar Barcelona, ha sido puesto en libertad. Exactamente 10 días después alguien ha roto el cristal de la puerta de mi galería de arte, irrumpiendo en ella, moviendo los cuadros de lugar y robando una pieza pequeña. Ya está puesta la denuncia y ya ha estado la policía científica en el taller haciendo su trabajo", explica en un post de instagram.

"Llevo un año intentando hacer vida normal porque no quiero renunciar a la felicidad que me dan mi trabajo, mi familia, mis amigas, mi perra y mi pareja. Llevo un año convenciéndome de que es posible y he vuelto a poder pintar y a escribir. Durante un tiempo he tenido escolta policial pero ahora no tengo más seguridad que la de mi red de amigas, vecinas, conocidas y la de nuestros ojos. También las de las ratonas, que durante todo este tiempo han demostrado tener una fortaleza increíble y a las que no podré agradecer nunca su amor hacia mí", afirma.

Según informa El Periódico, el acosador el acosador de la ilustradora pader una "anomalia psíquica' y, tras llegar a un acuerdo con la acusación particular y aceptar los hechos que se le atribuían, ha resultado absuelto en un segundo juicio al que se enfrentaba por hostigar a la artista, según la sentencia de conformidad a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Una jueza de Barcelona le ha aplicado la eximente completa de trastorno mental defendida por su abogado, Sergi Mercé Klein, por lo que únicamente se le han impuesto las medidas de libertad vigilada, el cumplimiento de un tratamiento o control médico, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella y el pago de una indemnización.