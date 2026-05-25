El personal técnico superior y medio de sanidad en huelga en Castellón para exigir su reclasificación profesional

El personal técnico medio y superior de la sanidad de Castellón, Valencia y Alicante ha secundado una jornada de huelga convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV y el Sector de Salud de UGT-Servicios Públicos PV para exigir al Gobierno de España el cumplimiento de la reclasificación profesional firmada en octubre de 2022 en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Los sindicatos reclaman al Ministerio de Hacienda que autorice la financiación necesaria para hacer efectivo el cambio de grupo profesional.

Concentraciones ante los hospitales valencianos

Los técnicos medios y superiores de la sanidad valenciana se han concentrado a las puertas de los hospitales de la Comunitat Valenciana, entre ellos el General de Castellón, para reclamar el desbloqueo inmediato de la reclasificación pendiente.

La protesta se dirige especialmente al Ministerio de Hacienda, al que CCOO y UGT exigen que proceda a la transferencia de los fondos necesarios para aplicar una medida que, según los sindicatos, supondría una mejora retributiva y un mayor reconocimiento de la labor que desempeña este colectivo dentro del sistema sanitario.

Un tercio de la plantilla sanitaria valenciana

El personal técnico representa cerca de un tercio de la plantilla del Sistema Valenciano de Salud, con alrededor de 25.000 profesionales que sostienen cada día áreas esenciales del funcionamiento asistencial, diagnóstico, tecnológico y organizativo de la sanidad pública valenciana.

Dentro de este colectivo se incluyen, entre otros, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), técnicos de laboratorio, radiodiagnóstico, farmacia, documentación clínica y prevención de riesgos laborales.

Una reclasificación bloqueada desde 2023

La reivindicación parte del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022. Según recuerdan CCOO y UGT, el Gobierno tenía de plazo hasta finales de 2023 para implantar la reclasificación profesional.

Esta medida contempla el paso del grupo C2 al C1 para los técnicos medios y del grupo C1 al B para los técnicos superiores. Sin embargo, los sindicatos denuncian que la aplicación continúa bloqueada porque el Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno a la financiación necesaria, cifrada en torno a 450 millones de euros.

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CCOO y UGT no descartan nuevas movilizaciones

CCOO y UGT reclaman que se desbloquee la financiación, que se cumpla lo acordado y que se valore el trabajo del personal técnico de la sanidad pública. Las organizaciones sindicales advierten de que no descartan nuevas movilizaciones ni una nueva jornada de huelga si la reclasificación no se aplica de manera inmediata.