El PSPV acusa al Consell del PP de "marginar" a Castellón sin un solo euro de los 15 millones extra para centros educativos

El PSPV-PSOE ha acusado este lunes al Consell del PP de "volver a marginar" a Castellón de sus prioridades educativas tras anunciar 15 millones de euros para ampliar obras en diez centros de la Comunitat Valenciana sin incluir ninguna actuación en las comarcas castellonenses.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha denunciado que “el PP juega con fuego en plena huelga del profesorado, primero anunciando más dinero para la concertada y ahora dejando a Castellón fuera de las nuevas inversiones”.

Recorte de más de 100 millones

Falomir ha recordado que este anuncio se suma al recorte de más de 100 millones de euros que ya ha sufrido Castellón con el desmantelamiento del programa Edificant, una decisión que ha dejado en el aire decenas de obras en colegios e institutos y que, ha advertido, es “la principal agresión a la educación pública en Castellón en años”.

Entre las actuaciones afectadas, ha citado el IES Ramón Cid de Benicarló, el Pequelar de Betxí, el IES Borriol, dos CEIP de la Vall d’Uixó, el CEIP de Artana, el CEIP de Albocàsser y hasta cinco centros de Castelló de la Plana. “El PP llegó al Palau hablando del gobierno de los mejores y ha dejado claro que son los mejores recortando inversiones y oportunidades. El alumnado y el profesorado necesitan centros dignos, no un Consell que los meta en aulas que no merece la escuela pública”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha cargado también contra la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, a quien ha acusado de presentarse como “la adalid defensora de la provincia” mientras guarda silencio ante los ataques de su partido a Castellón. “Hoy el Consell vuelve a castigar a Castellón y la presidenta provincial del PP sigue sin censurar este nuevo ataque, sin ponerse del lado de los centros, sin escuchar el malestar de los docentes y sin exigir a Educación que cese en su ofensiva contra la escuela pública. Atacar la educación pública es atacar el futuro y el progreso de toda una generación y de toda la provincia”, ha afirmado.

Aulas "con temperaturas extremas"

Por su parte, el portavoz socialista de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz, ha reivindicado que “Castellón no es más que nadie, pero tampoco menos” y ha exigido a la Conselleria que desbloquee los centros pendientes, recupere las inversiones de Edificant y haga realidad un plan de climatización “que ya no puede esperar más, porque en mayo ya hay aulas con temperaturas extremas”.

Tanto Lorenz como Falomir han coincidido en que “el profesorado está dando una lección de dignidad” y que ahora lo que hace falta “es que el PP escuche a la comunidad educativa y entienda que defender la educación pública también es defender Castellón”. “No pueden seguir ni un minuto más cerrados en banda”.