Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia

Una lectora ha denunciado la situación vivida este domingo en el servicio de Urgencias del Hospital General de Castellón, donde asegura que su madre permaneció más de seis horas sin ser valorada por ningún médico tras ingresar a las 11.37 horas procedente de Benicàssim en una ambulancia de Soporte Vital Básico.

La usuaria insiste en que su queja no va dirigida contra los profesionales sanitarios, a quienes describe como “agradables, empáticos y eficientes”, sino contra lo que considera una falta evidente de recursos y personal que, a su juicio, está provocando el colapso del sistema.

Más de seis horas sin atención facultativa

Según relata la lectora, su madre llegó al Hospital General de Castellón a las 11.37 horas después de haber sido atendida inicialmente por sanitarios del centro de salud de Benicàssim. La gravedad de su estado hizo necesario el traslado al hospital cuando ya se encontraba “un poco más estabilizada”.

“Mi madre ingresó en el servicio de Urgencias a las 11.37 horas. A pesar de la incertidumbre y el malestar propios de una emergencia médica, no fue valorada por ningún médico hasta las 18.00 horas”, denuncia.

Durante ese tiempo, explica que pasaron primero por una sala y después fueron trasladadas a la zona de observación. “Pasamos más de seis horas de angustiosa espera sin recibir atención médica”, afirma.

“Hasta las seis de la tarde mi madre estuvo sin beber y sin que la viera ningún médico”

La hija de la paciente asegura que su madre había pasado mala noche, con dolor abdominal, varias visitas al baño, mareos y tensión muy alta. “Con los dolores suele llegar a marearse porque tiene la tensión muy alta y pierde la consciencia”, explica.

En la sala de observación, la paciente permaneció sentada en un sillón. La ambulancia le había puesto un gotero y, cuando se terminó, se lo retiraron. Sin embargo, según el relato de la usuaria, no fue atendida por un facultativo hasta aproximadamente las 18.00 horas, cuando fue trasladada a un box.

“Hasta las seis de la tarde mi madre estuvo sin beber y sin que le viera ningún médico”, lamenta. La mujer añade que su madre iba en ayunas y que toma medicación para la tensión. “A las seis de la tarde es cuando le dieron una medicación para la tensión porque nadie la había visto antes. Tenía la tensión muy alta”, relata.

Alta a las 21.00 horas tras las pruebas

Una vez en el box, la paciente fue atendida por un médico y se le realizaron distintas pruebas, entre ellas un electrocardiograma, control de tensión y analítica. Tras comprobar que los resultados estaban bien, recibió el alta alrededor de las 21.00 horas.

“Gracias a Dios todo fue bien, pero son muchas horas estar ahí”, señala la hija, que insiste en que la situación fue especialmente angustiosa por la falta de información, de atención básica y de valoración médica durante toda la espera.

La familia defiende al personal sanitario: “El problema no es su actitud”

La lectora recalca que su denuncia no pretende cuestionar el trabajo de los sanitarios. Al contrario, subraya que el trato recibido por parte del personal fue correcto en todo momento.

“Todo el personal sanitario, así como el personal de administración, fue muy agradable, empático y eficiente. El problema no es su actitud, sino la evidente falta de recursos y de personal que colapsa el sistema”, afirma.

La usuaria sostiene que el servicio estaba desbordado. “Había mucho trabajo, estaban entrando muchas urgencias”, explica. También asegura que había más personas en una situación similar: “Nosotras llegamos a las 11.37 y gente que a las seis de la tarde me decía que había llegado a la una”.

Una queja para exigir mejoras urgentes

A raíz de lo ocurrido, la usuaria ha presentado un escrito de queja en el que solicita la apertura de un expediente de investigación por lo que considera una demora injustificada y una falta de asistencia básica, agua e información durante la estancia de su madre en observación.

“Dejar a un paciente tantas horas desatendido en observación es intolerable”, denuncia. La lectora asegura que comparte su caso para visibilizar el deterioro del servicio y reclamar mejoras urgentes en la gestión de la sanidad pública.

“Ya todos sabemos cómo está el país, que faltan medios por todos lados. Si ustedes ayudan a que llegue más lejos, a lo mejor alguna vez alguien de allí arriba hace algo”, concluye.