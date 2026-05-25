Tiempo en Castellón: Temperaturas de pleno verano y de récord desde el jueves, con noches tropicales en litoral

Las temperaturas llegarán a ser típicas de pleno verano a partir del próximo jueves en la Comunitat Valenciana, con registros de récord, y con noches que serán tropicales en el litoral desde el viernes, en un episodio de calor que se prolongará al menos hasta los primeros días de junio.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que hasta el miércoles van a seguir las temperaturas muy altas, más típicas de mitad de junio que de final de mayo, y en la segunda mitad de la semana se va a producir un nuevo ascenso térmico, con registros medios de pleno verano.

Consejos ante la ola de calor / SAN.GVA

La anomalía de estos días se está produciendo por las temperaturas diurnas, mientras que las mínimas se mantienen en valores algo más altos de lo normal, pero a partir del viernes también las mínimas ascenderán de forma significativa.

Aparte de lo anómalo del episodio, lo más significativo es la persistencia, porque es posible que el calor que se va a intensificar a partir del jueves se prolongue al menos los primeros días de junio, según advierte la Aemet.

Según la previsión, a partir del jueves varios días serán récord de día cálido de cada fecha correspondiente en el promedio de la Comunitat Valenciana.

Para el viernes, las máximas esperadas en las capitales de provincia marcan 34 grados en Castellón y València y 31 en Alicante.