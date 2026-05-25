Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico complican la circulación en la red viaria

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 992-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

Benicarló (km 354-357) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicàssim (km 417-419): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340a

Benicarló (km 1048 - 1050) : Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

: Obras, sentido Desvío de trazado. Vinaròs (km 1048 - 1051) : Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.

: Obras, sentido Sentido cortado. Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Ares del Maestrat (km 38-42) : Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

: Obras, sentido Carril único doble sentido. Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

CV-129

Les Coves de Vinromà (km 3-10): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

Provincia de Valencia

El trafico en València registra este lunes varias incidencias que afectan a la circulación en algunos de los principales accesos a la ciudad. Según la información del mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico, hay retenciones, obras y accidentes en distintos puntos de la provincia, sobre todo, en el entorno de València capital y su corona metropolitana.

Los problemas más destacados se localizan en el by-pass de la A-7, donde hoy tramos con circulación irregular en el entorno de Manises, Paterna, l’Eliana y Bétera.

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También se aprecian incidencias en los accesos oeste a València, especialmente en el eje de la A-3, a la altura de Chiva, Quart de Poblet, Aldaia y Manises. Hay tramos con tráfico denso, por lo que se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el viaje. Informa: J.Roch