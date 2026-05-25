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Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico complican la circulación en la red viaria

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DG

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 992-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

  • Benicarló (km 354-357): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Benicàssim (km 417-419): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

N-340a

  • Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
  • Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Ares del Maestrat (km 38-42)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.
  • Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

CV-129

  • Les Coves de Vinromà (km 3-10)Obras, sentido creciente, Carril cortado.

Provincia de Valencia

El trafico en València registra este lunes varias incidencias que afectan a la circulación en algunos de los principales accesos a la ciudad. Según la información del mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico, hay retenciones, obras y accidentes en distintos puntos de la provincia, sobre todo, en el entorno de València capital y su corona metropolitana.

Los problemas más destacados se localizan en el by-pass de la A-7, donde hoy tramos con circulación irregular en el entorno de Manises, Paterna, l’Eliana y Bétera

Noticias relacionadas

También se aprecian incidencias en los accesos oeste a València, especialmente en el eje de la A-3, a la altura de Chiva, Quart de Poblet, Aldaia y Manises. Hay tramos con tráfico denso, por lo que se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el viaje. Informa: J.Roch

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