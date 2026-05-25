Tráfico hoy en Castellón: Varias incidencias de tráfico complican la circulación en la red viaria
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DG
Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:
Incidencias activas en Castellón por carretera
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
- Orpesa (km 992-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
AP-7
- Benicarló (km 354-357): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
- Benicàssim (km 417-419): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
N-340a
- Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
- Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
- Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
- Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido
CV-15
- Ares del Maestrat (km 38-42): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.
- Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.
CV-129
- Les Coves de Vinromà (km 3-10): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
Provincia de Valencia
El trafico en València registra este lunes varias incidencias que afectan a la circulación en algunos de los principales accesos a la ciudad. Según la información del mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico, hay retenciones, obras y accidentes en distintos puntos de la provincia, sobre todo, en el entorno de València capital y su corona metropolitana.
Los problemas más destacados se localizan en el by-pass de la A-7, donde hoy tramos con circulación irregular en el entorno de Manises, Paterna, l’Eliana y Bétera.
También se aprecian incidencias en los accesos oeste a València, especialmente en el eje de la A-3, a la altura de Chiva, Quart de Poblet, Aldaia y Manises. Hay tramos con tráfico denso, por lo que se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el viaje. Informa: J.Roch
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