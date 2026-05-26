Barrachina moviliza al PP de Castellón para "exigir a Sánchez los 250 millones que debe a la provincia"

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha movilizado este martes al partido "para proteger la justicia económica que Pedro Sánchez niega a la provincia" y "exigir los 250 millones que adeuda" por la falta de actualización de las entregas a cuenta.

Lo ha hecho en el seno del comité de dirección de los populares que ha presidido en la sede provincial con el objetivo de reivindicar "el poder de un proyecto que es el que los castellonenses reclamaron con mayoría absoluta en las urnas".

"Somos servidores públicos y en el PPCS ese mensaje lo tenemos muy claro. Por eso nos encontrarán en la defensa de los derechos de los castellonenses, en el ejercicio de los deberes y en el cumplimiento de las responsabilidades que nos dieron los ciudadanos", ha señalado Barrachina, aseverando que se trata de "dar la cara por nuestra tierra".

Los populares han sentenciado que "no pararemos hasta lograrlo", refiriéndose al abono de dicha cuantía. De hecho, con ese objetivo, han trasladado, la presidenta provincial trasladó esta reivindicación en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Criterios "obsoletos"

Desde el PPCS han explicado que, en el año 2023, Pedro Sánchez aprobó sus últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ese proyecto económico se vinculó a una fotografía de la provincia "que hoy dista mucho de aquella". Sin embargo, apuntan el PSOE sigue transfiriendo las entregas a cuenta de acuerdo a aquellos criterios que "pasados tres años están obsoletos". "Hoy somos muchos más los que habitamos esta provincia -644.199 ciudadanos según padrón- y pagamos mucho más que en 2023, un 57% más", han argumentado.

El resultado, para los populares, "es que la provincia sufre un castigo que se cifra en 250 millones de euros y que ejerce, en primera persona, Pedro Sánchez". "Eso es el sanchismo, resistencia a costa de apropiarse indebidamente de un dinero que es de todos, es de la provincia de Castellón", ha valorado Barrachina.

La presidenta provincial ha hecho además un llamamiento al Gobierno de España para exigir una mayor autonomía financiera a los ayuntamientos de modo que puedan ejercer plenamente sus competencias con solvencia: “Darles mayor libertad es darles facilidades a la hora de gestionar en beneficio de los vecinos”, ha declarado.

En su intervención, Barrachina ha recordado a los miembros del comité de dirección que "nadie dijo que alcanzar los objetivos fuera fácil". Y en este sentido, ha comentado, "los ciudadanos nos eligieron porque saben que somos perseverantes hasta la médula. No nos rendimos nunca".

Así las cosas la líder del PPCS ha reivindicado "el poder de la provincia", porque "tenemos un pacto con Castellón y con los castellonenses que trabaja cada día por sus derechos, se empeña en resolver sus problemas y se esfuerza por liderar oportunidades y desarrollo. La voluntad colectiva que alcanza un éxito que cada día está más cerca”, ha concluido.