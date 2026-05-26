La Diputación de Castellón refuerza la flota y el personal del Consorcio de Bomberos para mejorar la capacidad de respuesta

La Diputación de Castellón refuerza la flota de vehículos y el personal del Consorcio Provincial de Bomberos con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La institución provincial ha adjudicado la adquisición de dos furgones de salvamentos varios y cuatro vehículos pick up que se destinarán a la flota operativa del Consorcio Provincial de Bomberos. Una inversión que asciende a 765.584 euros con la que se pretende recortar el tiempo de respuesta y agilizar las actuaciones de rescate y salvamento.

“Estas incorporaciones forman parte del compromiso de este equipo de gobierno de mejorar el Consorcio Provincial de Bomberos, tanto en lo material como en lo humano, y de proteger a quienes nos protegen”, ha afirmado el diputado del área, David Vicente, quien ha añadido que la adjudicación de estos nuevos medios materiales se suman a la reciente adquisición de dos vehículos de autobomba forestal pesada, “para que los cuatro parques de bomberos profesionales tengan renovados este tipo de vehículos”.

4,5 millones en tres años

Junto a la inversión realizada este ejercicio, desde la institución recuerdan que el año pasado ya se incorporaron dos nuevas unidades de autobomba rural pesada de doble cabina a los parques del Baix Maestrat y la Plana Alta con una aportación total de más de un millón y medio de euros que permite que los cuatro parques de bomberos profesionales tengan ya renovado este tipo de vehículo.

“La adquisición de estos vehículos demuestra el compromiso real y efectivo de la Diputación de Castellón por mejorar cada año los medios del Consorcio Provincial de Bomberos y garantizar una atención más rápida, eficaz y segura ante cualquier emergencia”, ha incidido el diputado provincial.

En ese sentido, señalan que en los tres últimos años se ha reforzado la flota operativa con una inversión cercana a los 4,5 millones de euros. En concreto, se ha adquirido una unidad de protección química, cuatro autobombas rurales pesadas, dos autobombas urbanas pesadas, una autobomba urbana ligera, dos furgones de salvamentos varios, cuatro autobombas forestales pesadas, una autobomba forestal ligera, seis vehículos para la unidad de mando y una pala frontal destinada a la unidad de maquinaria y logística.

A ello se le suma una inversión de más de 1,2 millones de euros destinada a equipamiento y material técnico, entre los que se incluye un equipo de excarcelación, uno de carga de botellas de aire, 40 equipos de comunicación y equipos de protección específicos para afrontar riesgos de las especies invasoras como la avispa velutina.

También se está llevando a cabo la renovación de la totalidad de cascos tanto integrales como de rescate técnico-forestal de toda la plantilla de bomberos, la incorporación de un segundo traje de rescate técnico forestal para todos los bomberos y se ha iniciado la renovación de los trajes de intervención. En total, la inversión destinada hasta el momento a medios materiales y equipamiento asciende a más de 5,8 millones de euros.

Convocatorias de empleo

El refuerzo de medios materiales se suma al del personal con el inicio del proceso de la convocatoria para la provisión en propiedad de siete plazas de cabo, cinco de ellas a nivel de promoción interna y las otras dos por movilidad.

Un procedimiento que se suma a las incorporaciones realizadas en los últimos años, como las 36 plazas de bomberos conductores, siete de oficial, una de cabo y un proceso selectivo de operador de comunicaciones con cinco puestos.

Además de las plazas asignadas, se han llamado a 50 bomberos más de la bolsa que quedaron en proceso selectivo de bombero-conductor. En el caso de Protección Civil, se han incorporado 25 nuevos voluntarios.

En este sentido, también se ha creado la unidad de brigadas rurales de actuaciones forestales (BRAF), asignadas a Xert, Vall d’Alba, Zucaina y Caudiel, que hacen frente a actuaciones de prevención y apoyo a los medios en extinción.

En cuanto a infraestructuras, la Diputación ha impulsado nuevas helisuperficies en Zorita, Barracas, Torás, La Jana y Torre d’en Besora, a las que se sumará la de Gaibiel, actualmente en construcción. Por otro lado, se han completado las obras de mejora del parque de bomberos de Nules, y se está trabajando en la nueva licitación para la construcción del nuevo parque de bomberos de Orpesa.