Colapso en las ITV de Castellón ante el verano: citas agotadas y esperas de meses para pasar la revisión

Los conductores que deben superar la inspección técnica de vehículos (ITV) en las próximas semanas tendrán que armarse de planificación o paciencia, pues continúa el colapso en las estaciones de la provincia de Castellón, con demoras de varios meses e incluso citas agotadas justo a las puertas del verano, cuando repunta la demanda y los desplazamientos.

El sistema de reserva de turnos on line de la Societat Valenciana de Inspecció Tècnica de Vehícles (Sitval) da buena cuenta de las dificultades para superar el trámite en el territorio castellonense. La estación de la ciudad de Castelló, directamente, no ofrece ninguna cita disponible, mostrando agendas abiertas hasta el mes de julio. Tampoco resulta mucho mejor la situación en la base de Vila-real, con apenas unos huecos libres el 22 de julio, dentro de dos meses. En el caso de Vinaròs, la espera mínima queda en el 2 de julio, dentro de algo más de un mes.

El esperado alivio

Ante este escenario, tanto sindicatos como la administración autonómica, de la que depende el servicio, señalan a la próxima incorporación de personal como la medida que permita aliviar este escenario, que se arrastra desde hace años. Fuentes de la Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, señalan a este diario que "se espera que la oferta pública de empleo (OPE) esté completa en julio", un proceso que supondrá la incorporación de 73 efectivos a las distintas estaciones de la autonomía.

No obstante, hasta su finalización, hay que superar una serie de trámites. Son similares a los que se siguen para "cualquier trabajador público" e incluyen la valoración de un tribunal, el cual quedó oficializado este lunes con la correspondiente publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), dando un paso más así en el proceso.

Sindicatos como Comisiones Obreras señalan que dicha incorporación "permitirá aliviar las esperas" una vez se produzca y defienden que los trabajadores son "los primeros interesados en que se produzca", tal y como valora el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pepe Cloquell.

Peregrinaje a Teruel

Mientras llegan los refuerzos, continúa el peregrinaje de conductores castellonenses hacia estaciones de provincias vecinas, como pueden ser las de Sarrión o Cantavieja, en Teruel, que incluso dan servicio los sábados por la mañana. Otros optan por acudir a Valencia, aunque allí también existen demoras notables, o viajar a Tarragona.

Y es que, contar con la inspección superada es requisito indispensable para circular. Los conductores que no dispongan de la revisión en vigor afrontan sanciones de 200 a 500 euros. De hecho, no contar con la ITV al día fue el segundo motivo en número de multas en 2025 en la provincia de Castellón, con 13.980, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).