Actos vandálicos en la sede del sindicato CSIF Castellón tras su acuerdo con Educación
La organización sindical condena el ataque contra sus instalaciones, que han amanecido hoy con pintadas en la fachada y la cerradura sellada con pegamento
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente los actos vandálicos sufridos este martes en su sede de Castellón, después de que las instalaciones amanecieran con pintadas en la fachada y la cerradura de acceso sellada con pegamento, lo que ha impedido la entrada normal al local.
Según ha informado la organización sindical, los hechos se han producido tras las últimas negociaciones mantenidas con la Conselleria de Educación, en un contexto marcado por el debate sindical y la defensa de los derechos del personal educativo. Cabe destacar que en la última mesa de negociación celebrada ayer, CSIF y ANPE Comunitat Valenciana aceptaron firmar la propuesta de mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC, algo que el resto de sindicatos pedía para todo el incremento.
Presentan una denuncia
Desde CSIF Castellón han condenado “rotundamente” cualquier acto de intimidación o ataque contra la libertad sindical, así como contra la convivencia democrática. La entidad ha trasladado que ya se ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.
El sindicato ha reafirmado además su compromiso con el diálogo, la defensa de los trabajadores y el respeto institucional, al tiempo que ha insistido en que la acción sindical debe desarrollarse siempre desde el respeto y dentro de los cauces democráticos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Incidente en la bp de Castellón: un problema eléctrico detiene la actividad en la refinería
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?
- Los directores de 42 IES de Castellón no descartan dimitir si no se desbloquea el conflicto
- El amargo final de Marie Claire: de símbolo industrial a toneladas de chatarra
- “El centro literalmente se cae a trozos”: un IES de Castelló visibiliza sus deficiencias en plena huelga educativa