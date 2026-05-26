Actos vandálicos en la sede del sindicato CSIF Castellón tras su acuerdo con Educación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente los actos vandálicos sufridos este martes en su sede de Castellón, después de que las instalaciones amanecieran con pintadas en la fachada y la cerradura de acceso sellada con pegamento, lo que ha impedido la entrada normal al local.

Según ha informado la organización sindical, los hechos se han producido tras las últimas negociaciones mantenidas con la Conselleria de Educación, en un contexto marcado por el debate sindical y la defensa de los derechos del personal educativo. Cabe destacar que en la última mesa de negociación celebrada ayer, CSIF y ANPE Comunitat Valenciana aceptaron firmar la propuesta de mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC, algo que el resto de sindicatos pedía para todo el incremento.

La cerradura de la puerta ha sido sellada con pegamento / CSIF

Presentan una denuncia

Desde CSIF Castellón han condenado “rotundamente” cualquier acto de intimidación o ataque contra la libertad sindical, así como contra la convivencia democrática. La entidad ha trasladado que ya se ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.

El sindicato ha reafirmado además su compromiso con el diálogo, la defensa de los trabajadores y el respeto institucional, al tiempo que ha insistido en que la acción sindical debe desarrollarse siempre desde el respeto y dentro de los cauces democráticos.