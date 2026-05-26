Cuatro increíbles rutas para hacer en bici en familia en Castellón

Con la llegada del buen tiempo, la bicicleta se ha convertido en una de las mejores formas de combinar deporte, naturaleza y turismo, especialmente en una provincia como Castellón, donde existen rutas adaptadas a distintos niveles. Desde recorridos suaves junto al mar hasta itinerarios por el interior, estas cinco opciones permiten disfrutar de una jornada diferente en familia.

R08 - Peñíscola

La ruta de Peñíscola es una de las más cómodas para quienes quieren iniciarse en el cicloturismo familiar. Se trata de un recorrido corto y sin grandes pendientes, ideal para ir en familia y disfrutar de la brisa marina. El itinerario permite conocer la zona de playas de Peñíscola, desde el paseo más turístico de la Avenida Papa Luna hasta espacios más tranquilos situados hacia el sur, siguiendo el Camino del Pebret.

Peñíscola una opción perfecta para combinar bicicleta y mar, con paradas para descansar, hacer fotos y disfrutar del entorno. Además, al tratarse de una ruta sencilla, puede ser una buena alternativa para familias con niños que ya estén acostumbrados a pedalear.

Ruta en bici en Peñíscola / GOOGLE MAPS

Aquí puedes encontrar la ruta

R28 - Benicàssim

La ruta de Benicàssim, es un recorrido de unos 16 kilómetros que discurre cerca del litoral mediterráneo. La ruta empieza en el centro del municipio y enlaza con la Vía Verde Oropesa-Benicàssim, uno de los tramos más conocidos de la provincia para pasear o ir en bicicleta. La ruta empieza en el centro de Benicàssim, y siguiendo el carril bici, cogerás la Vía Verde Oropesa-Benicàssim, que te llevará por la costa durante el resto del trayecto disfrutando de las maravillosas vistas. Una vez llegados a Orpesa, haremos el mismo camino de vuelta para llegar de nuevo a Benicàssim.

Su principal atractivo es el paisaje costero. Al encontrarse cerca del nivel del mar, las pendientes son suaves y el recorrido no exige un gran esfuerzo físico. Por eso, es una de las rutas más recomendables para una salida familiar tranquila, especialmente si se busca un plan visual, cómodo y con ambiente mediterráneo. Además, al estar tan cerca del mar, hay puntos donde te puedes para y darte un baño para refrescarte y poder continuar con la ruta.

Ruta en bici de Benicàssim a Orpesa / GOOGLE MAPS

Aquí puedes encontrar la ruta

Ruta Grau de Castelló - Benicàssim

Una ruta perfecta para familias que quieren combinar deporte y paisaje junto al mar. Este recorrido de unos 10 km de ida, y otros 10 km de vuelta, es mayoritariamente llano y cómodo, ideal para ciclistas de todos los niveles.

Salida desde el Muelle Puerto Recinto de El Grau, pasando por la Avinguda Ferrandis Salvador, con parada recomendada en la Platja del Gurugú. Se pasa por el Monolito del Pirulí y se llega a la Torre de Sant Vicent, ideal para fotos y vistas panorámicas.

Para esta ruta te recomendamos llevar mucha agua, un bañador, por si durante el camino quieres darte un chapuzón, ya que la ruta es paralela con la playa durante prácticamente todo el recorrido.

Ruta Grau de Castelló hasta la Torre de Sant Vicent en Benicàssim / GOOGLE MAPS

Ruta desembocadura Río Millars

La ruta empieza en las afueras de Vila-real, y recorre el último tramo del río Millars en Almassora. A lo largo del camino se pueden observar fenómenos como acequias y azudes, además de lagunas llenas de aves. En verano, no olvides las gafas de sol y protección, tanto solar como de insectos, ya que los mosquitos pueden ser muy insistentes. Además, recuerda que siempre debes llevar casco.

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Cuando el río se encuentra con el mar, se forma una Gola, una laguna que sirve de refugio para la vida salvaje. Para completar la jornada, nada mejor que un baño en la playa de Almassora y reponer fuerzas en alguno de sus bares cercanos.