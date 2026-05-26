Ni dietas milagro ni obsesión: las tres claves de Miguel Ángel Silvestre para resetear la mente cada mañana

Para muchos, la rutina matutina es una carrera contrarreloj llena de estrés; para Miguel Ángel Silvestre, es el momento del milagro. El actor ha encontrado en la actividad física no una herramienta de tortura estética o una obligación para lucir un six pack, sino una vía de escape para serenarse, concentrarse y disfrutar de la vida como destacó recientemente en una entrevista.

A lo largo de los años, y tras dejar atrás la presión de la alta competición —etapa en la que llegó a salir de su casa a los 13 años para perseguir un sueño en el tenis que una lesión truncó—, Silvestre ha reconfigurado su relación con el cuerpo. Hoy, su bienestar se sostiene sobre tres pilares fundamentales que cualquiera puede aplicar al despertar.

1. El movimiento como "ordenador" de la energía

Para el actor, el deporte empieza mucho antes de entrar a la cancha, al gimnasio o al agua. Comienza al levantarse por la mañana y tomar la decisión de moverse. Ya sea surf, boxeo o tenis, el ejercicio es su herramienta para calmar los nervios y empezar el día desde otro lugar. No busca metas físicas obsesivas, sino utilizar el movimiento para canalizar la intensidad del día a día y resetear la mente.

2. Conexión total con el presente (El "efecto ola")

Su gran pasión actual es el surf, un deporte que define como una forma de estar en el mundo. Silvestre asegura que, incluso en las mañanas con peores condiciones climáticas, la recompensa llega: “En cada sesión siempre hay una ola que parece llevar tu nombre”. Cuando una ola te exige toda la atención, los problemas desaparecen y no queda espacio para nada más que el presente. Esa desconexión mental es la que le permite encarar su exigente carrera actoral con la mente limpia.

3. Disciplina sin renunciar al disfrute

La fórmula de Miguel Ángel Silvestre huye de los extremismos y las dietas milagro. Aunque intenta mantener una alimentación limpia para cuidar su salud, tiene muy claro que la disciplina no está reñida con el placer. Tras una intensa sesión de deporte, el actor no duda en disfrutar de unos platos de pasta italiana o de una buena paella. El equilibrio es su verdadera norma.

Una filosofía que le llevó a pararlo todo

Esta búsqueda de sencillez y salud mental no es una pose. En pleno pico de éxito en España, el actor demostró cuáles eran sus verdaderas prioridades al dejar de actuar durante un año y medio. ¿El motivo? Aprender a surfear, acompañar a un amigo en un momento familiar difícil y vivir de forma humilde entre Cádiz y Costa Rica.

Noticias relacionadas

Aunque hoy está cien por cien centrado en la interpretación (pese a que se quedó a solo tres asignaturas de licenciarse en Fisioterapia), el deporte ya no es una meta competitiva que conquistar, sino su cable a tierra para recordar, cada mañana, qué es lo verdaderamente importante.