Educación garantiza la PAU sin incidentes: "Reventarla supondría un daño irreparable"

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha querido trasladar este martes "tranquilidad" a los alumnos que se enfrentan la próxima semana a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ante la amenaza de dimisión en bloque de 250 profesores encargados de corregir los exámenes. La responsable ha garantizado que las pruebas se llevarán a cabo en "condiciones de normalidad" gracias a los servicios mínimos para la huelga educativa y acudiendo, si es necesario, a los profesores que hay en reserva. Además de recordar las "consecuencias" para los docentes que no se presenten en la constitución de los tribunales.

Gómez ha dicho que la comisión gestora ha pedido que todos los presidentes constituyan sus tribunales este mismo viernes para que, "si hay una contingencia se pueda resolver". de esta manera, la Conselleria busca resolver cuanto antes los problemas en los tribunales si hay docentes que se habían apuntado como voluntarios para corregir exámenes pero que decidan a última hora no presentarse con motivo de la huelga educativa.

La secretaria autonómica ha recordado que hay "consecuencias" para los docentes que decidan no presentarse "de manera injustificada". "Se aplica la normativa que rige los tribunales de la PAU" y que fija que estos docentes "no podrán volver a formar parte de los tribunales de la PAU". "Cualquier persona que incumpla cualquier obligación tiene consecuencias", ha insistido, para añadir que la amenaza de dimisión es de 250 profesores respecto a los 1.500 que hay registrados. "No es ni la mitad", ha recalcado, y ha apuntado que hay "muchos profesores" que están calificados como reserva para cubrir los huecos que puedan resultar en los tribunales

"Nuestra prioridad es que nuestros estudiantes realicen estas pruebas en condiciones de equidad", ha dicho la responsable autonómica, quien ha dicho que se tomarán las medidas necesarias para que la PAU se desarrolle "en condiciones de normalidad". Así, ha recordado que los docentes que constituyan tribunales correctores, parte de los cuales son profesores de segundo de Bachillerato, están amparados por los servicios mínimos del 100% en ese curso y que rechazó tumbar el TSJ como medida cautelar. Así, ha dicho que "reventar" la PAU supondría "un daño irreparable" para los alumnos.

"Renuncia en bloque"

La asamblea de profesores encargados de corregir las PAU habían anunciado esta mañana que ante el "estancamiento de las negociaciones de la huelga" y la "incapacidad de la Conselleria", se plantean "no presentarse a la constitución de los tribunales", programada para el día 2 de junio. En un comunicado, los 250 encargados de revisar y calificar estos exámenes amagaban con una "renuncia en bloque" a formar parte de esos órganos calificadores "el mismo día de la constitución" y anunciaban también la "posibilidad de adoptar otras acciones más contundentes por lo que respecta a las calificaciones, llegado el momento".

Con todo, expresaban asimismo su "respeto al alumnado que se presenta a estas pruebas" y sentencian que en "ningún caso" quieren perjudicar "ni el futuro de nuestros alumnos ni a sus familias". Pero, "dadas las circunstancias y la tibia respuesta universitaria, nos vemos obligados a tomar estas medidas no políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad".

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En cuanto a la huelga, la asamblea del profesorado corrector de las pruebas de la PAU acusa a la Conselleria de Educación de "no querer acceder ni mostrar la más mínima flexibilidad" ante las "mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos ni mostrar una verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato". Educación firmó el aumento salarial de los 200 euros solamente con los sindicatos Anpe y CSIF, que representan apenas a un tercio de los docentes de la enseñanza pública no universitaria.