La mejor mano biónica de España es 'made in Castellón': así funciona la nº1 que aspira a llegar "a todo el mundo"

Un grupo de estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI), con Abel Hida al frente, ha vuelto a cumplir su hazaña, situando a Castellón en el mapa de la innovación tecnológica y social. El proyecto UJI-Hand se ha proclamado ganador por segundo año consecutivo del campeonato de España de prótesis de mano celebrada en la Universitat Politècnica de València (UPV), imponiéndose a universidades de distintos puntos de España con una propuesta única: una prótesis completamente mecánica, desarrollada íntegramente mediante impresión 3D y materiales de bajo coste. Y tras este nuevo logro ya tienen en mente seguir avanzando en conseguir su meta: "La idea a corto plazo es que pueda convertirse en un proyecto de acceso libre para cualquier persona del mundo que la necesite", afirma Hida.

IMG 20260515 164331 / Galardón.

El equipo castellonense fue además el único participante que compitió sin ningún componente electrónico. Tanto el diseño como la fabricación y el sistema de accionamiento han sido creados por los propios estudiantes, que llevan años trabajando en una prótesis accesible, funcional y pensada para cualquier persona con amputaciones o diferencias congénitas en la extremidad superior.

José María, el piloto voluntario para probar la mano mecánica y que acompaña a UJI-Hand en los campeonatos. / Mediterráneo

Actualmente, UJI-Hand está formado por estudiantes de diferentes disciplinas que trabajan junto a José María, piloto y usuario encargado de probar y validar la prótesis en situaciones reales del día a día, como se ve en el vídeo adjunto en esta noticia. "Es una pieza fundamental dentro del proyecto, ya que es quien prueba y valida la prótesis en situaciones reales del día a día", explican desde el equipo.

José María Valladolid Rodríguez nació en 1969 en la Vall d’Uixó y su discapacidad es congénita. A lo largo de su vida ha trabajado en sectores como la construcción, la industria cerámica y también en la ONCE, donde estuvo más de una década hasta este pasado enero. Además, durante muchos años estuvo vinculado al ciclismo adaptado, compaginando entrenamientos y competiciones con su trabajo. "Ahora uno de sus nuevos retos es seguir colaborando con nosotros como piloto de UJI-Hand, ayudándonos a mejorar y perfeccionar la prótesis mediante pruebas reales y entrenamientos constantes. Para nosotros contar con él está siendo clave en toda la evolución del proyecto", apunta Hida.

Un prototipo para octubre, el próximo desafío

Los investigadores de UJI Hand están centrados ahora, desde Castellón, en seguir perfeccionando la prótesis para poder hacer una presentación oficial del prototipo hacia finales de septiembre o principios de octubre de este año.

"Una vez presentada, nuestra idea es publicarla como proyecto open source, con el objetivo de que cualquier persona que la necesite pueda acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Además, en paralelo seguimos desarrollando nuevas versiones y modelos de la prótesis. Actualmente estamos trabajando también en una nueva versión más avanzada y simplificada, optimizando mecanismos y mejorando distintos aspectos del diseño para conseguir una prótesis todavía más funcional, cómoda y accesible", reseña.

Próximas competiciones del equipo de Castellón: Asia en 2028 Tercera edición del campeonato universitario, que el próximo año se celebrará en Cataluña.

Competiciones internacionales como Cybathlon, las conocidas como “olimpiadas biónicas”, previstas para 2028 en Asia.

Pruebas de la vida cotidiana y en tiempo récord

La pizarra, con la marca de los tiempos. / Mediterráneo

La competición supuso una nueva demostración del potencial del proyecto. Durante las pruebas, los participantes tuvieron que completar tareas cotidianas:

Escribir en una tableta. Utilizar un rotulador. Abrir una cerradura con una llave. Cortar plastilina. Mover objetos con precisión. Levantar peso. Lanzar una pelota.

En la primera ronda, el equipo de la UJI logró completar las 14 pruebas planteadas en menos de ocho minutos, obteniendo el mejor tiempo de toda la competición. En la segunda ronda consiguió completar 12 pruebas en menos de cinco minutos, volviendo a registrar el mejor resultado.

Un arnés especial que marca la diferencia

Prótesis de UJI-Hand en acción. / Mediterráneo

Uno de los elementos clave de esta mejora ha sido el desarrollo de un sistema propio de subactuación mediante arnés, diseñado por el propio equipo. Este mecanismo permite un control más preciso y cómodo de la prótesis, mejora el agarre, aumenta la fuerza aplicada y aporta movimientos más naturales y estables.

"Demostrar que una prótesis mecánica desarrollada con recursos mínimos y materiales de bajo coste puede completar todas estas pruebas y funcionar en tareas reales es una de las cosas más importantes y motivadoras del proyecto", destacan desde UJI-Hand.

Más allá de la competición, el objetivo del proyecto es convertir la prótesis en una solución de acceso libre que pueda descargarse, imprimirse y ensamblarse en cualquier parte del mundo sin necesidad de conocimientos avanzados de ingeniería o impresión 3D. "La idea es facilitar que cualquier persona pueda fabricarla de forma sencilla, incluso recurriendo a servicios externos de impresión", destaca Hida.

El proyecto cuenta además con el apoyo de la Universitat Jaume I y del programa UJILab Innovación, que han acompañado al equipo durante todo el desarrollo.