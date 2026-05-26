La nueva etapa del restaurante J. Zamora del puerto de Castellón: evolución de las obras y horario de apertura

El puerto de Castellón combina su actividad logística y pesquera con otros alicientes, como la existencia de una zona de ocio y restauración. Cualquier novedad en este terreno levanta expectación, como demuestra el regreso de un local de larga trayectoria, el restaurante del comedor de obreros, que después de casi dos años de cierre volverá bajo la denominación de J. Zamora x La Guindilla. La Autoridad Portuaria de Castellón aprobó la concesión a estas firmas de la gestión del espacio, por un periodo de diez años.

Para recuperar el local, el primer paso fue la obra de remodelación, construido hace 85 años. Durante los últimos meses se han aplicado medidas de mejora de su eficiencia energética, además de optimizar la distribución de los espacios e incorporar soluciones sostenibles y energías renovables.

Regreso al puerto

También se ha incluido una mejora integral de la accesibilidad del edificio. Desde el grupo La Guindilla, José Romero explica que estos trabajos "ya han finalizado y será a partir de ahora cuando entremos nosotros en el edificio para preparar el local". El objetivo es que reabra "a principios de septiembre", con una línea estética marcada por los colores mediterráneos y materiales como la cerámica.

Algunos de los elementos que formarán parte de la decoración del local. / Mediterráneo

De forma paralela, PortCastelló ha sacado a licitación una actuación pendiente, como es el equipamiento de la zona de cocina, que incluye elementos como la encimera, la extracción de humos, mesas de lavado o el espacio para la preparación de arroces. La licitación se ha hecho por el procedimiento de urgencia.

Equipamiento de cocina

"La puesta en explotación de la concesión destinada a la ocupación y explotación del comedor del puerto requiere necesariamente del suministro del equipamiento y mobiliario necesario para el acondicionamiento de la cocina, como elemento necesario e indispensable para el funcionamiento del comedor", detalla el pliego. Además, apelan a la necesidad de reanudar la prestación del servicio de restauración para "trabajadores, empresas y servicios del recinto portuario". El presupuesto base es de 205.000 euros.

En cuanto al funcionamiento del renovado restaurante, Romero explica que estará abierto "de 8.30 horas hasta el fin del servicio de comidas, y ofreceremos desayunos, almuerzos y comidas". Una atención que se desarrollará "de lunes a domingo", y manteniendo una de las señas de identidad del recinto, como es la de ofrecer menús a mediodía. "No queremos tocar lo que funciona, aunque incorporaremos un espacio de brasa y reforzaremos los arroces". Además, se contempla la celebración de eventos, aprovechando las dimensiones del salón.