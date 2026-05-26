PosiciÓNate impulsa en Castellón la empleabilidad de 54 personas en situación de vulnerabilidad

Castellón ha vuelto a convertirse este martes en punto de encuentro entre personas en búsqueda activa de empleo, entidades sociales y empresas comprometidas con la inclusión. La Mesa de Responsabilidad Social de Castellón ha celebrado en el Hotel Luz de la capital la undécima edición de PosiciÓNate, una iniciativa que busca mejorar la empleabilidad de colectivos en situación de vulnerabilidad a través de una fórmula práctica: formación, entrevistas laborales simuladas y contacto directo con profesionales de recursos humanos.

En esta nueva convocatoria han participado 54 personas procedentes de distintos itinerarios de inserción sociolaboral. Todas ellas han acudido con un objetivo común: ganar confianza, reforzar sus competencias y acercarse al mercado laboral en un entorno realista, pero acompañado. La jornada ha permitido a los participantes enfrentarse a entrevistas formativas con responsables de recursos humanos de empresas de diversos sectores económicos, una experiencia especialmente valiosa para quienes llevan tiempo alejados del empleo o encuentran barreras añadidas para acceder a un puesto de trabajo.

La iniciativa no se limita a poner en contacto a candidatos y compañías. PosiciÓNate funciona también como un espacio de entrenamiento para la búsqueda de empleo. Durante la jornada se han impartido talleres centrados en competencias cada vez más necesarias en el mercado laboral actual, como la elaboración del currículum con Inteligencia Artificial, la búsqueda de empleo en entornos digitales o la mejora de la imagen personal y profesional a través del taller Sácate tu máximo partido.

Paronámica de la undécima edición de PosiciÓNate, celebrada este martes en Castelló. / Mediterráneo

El objetivo es que las personas participantes no solo puedan mostrar sus capacidades, sino también mejorar sus herramientas para afrontar futuros procesos de selección. Practicar una entrevista, aprender a comunicar la experiencia propia, ordenar un currículum o conocer los canales digitales de búsqueda de empleo son pasos fundamentales para aumentar las posibilidades de inserción laboral.

Desde la organización del networking han subrayado que la empleabilidad no depende únicamente de la formación o la experiencia previa. “También necesita oportunidades, acompañamiento y empresas comprometidas. PosiciÓNate crea precisamente ese espacio de encuentro donde el talento y las oportunidades pueden conectar”, han destacado.

Entre los perfiles participantes se encontraban personas con discapacidad, jóvenes desempleados, personas migrantes, personas desempleadas de larga duración y personas de etnia gitana. Colectivos que, en muchos casos, afrontan mayores dificultades para acceder al mercado laboral y para mantener una trayectoria profesional estable.

La técnica de empleo de ASPAS Castellón, Diana Torada, ha incidido en la importancia del trabajo como herramienta de autonomía personal y participación social. “El empleo es una herramienta clave para construir proyectos de vida independientes y favorecer la participación social plena. Generar espacios donde las personas puedan demostrar sus capacidades y conectar con empresas comprometidas supone seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva”, señaló.

Empresas y entidades participantes

La selección y acompañamiento de las personas participantes ha corrido a cargo de los servicios de empleo de nueve entidades sociales de la provincia: Afanias, ASPAS Castellón, Accem, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, COCEMFE Castellón, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Síndrome de Down Castellón y Patim.

También ha sido clave la implicación del tejido empresarial y organizativo. En esta edición han participado compañías y entidades como Altadia, Baldocer, Clece, Alenta, Dideas, Grupo Novus, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Fundación Adecco, Gayafores, Huhtamaki, Eurofins, Iproma, Jabones Beltrán, Élite Cementos, Grupo La Plana, Hotel Luz, Kerakoll, Savia Residencias, Personal Talent, UBE, MB Comunica, Nealis, Obramat, Simetría y Unión de Mutuas, entre otras.

Con once ediciones celebradas, PosiciÓNate se ha consolidado como una iniciativa de referencia en Castellón para impulsar oportunidades laborales inclusivas y fortalecer la colaboración entre entidades sociales y empresas. Su continuidad refleja una idea compartida por todos los agentes implicados: avanzar hacia una sociedad más inclusiva exige compromiso, cooperación y espacios reales donde las personas puedan demostrar su talento.

La Mesa de Responsabilidad Social de Castellón nació en 2008 como un espacio de colaboración entre empresas, ONG, asociaciones y entidades públicas de la provincia. En la actualidad reúne a más de 50 organizaciones con el propósito de compartir buenas prácticas, impulsar proyectos de impacto social y reforzar la cultura de la responsabilidad social en el ámbito empresarial.