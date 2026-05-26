El profesorado de Castelló sigue manifestándose: "Ya llevo perdidos más de 2.000 euros"

La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana entró ayer en su tercera semana marcada por el bloqueo en las negociaciones entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. En una nueva mesa de negociación, las organizaciones sindicales trasladaron a la administración una propuesta más detallada que la presentada inicialmente, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo sobre las reivindicaciones laborales y salariales del sector.

Sin embargo, la reunión evidenció una fractura dentro del bloque sindical. Mientras ANPE Comunitat Valenciana y CSIF aceptaron la propuesta de la Conselleria, que contempla una subida salarial de 200 euros, los sindicatos STEPV, UGT y CCOO —que representan en conjunto al 70 % del profesorado— rechazaron el acuerdo y mantuvieron su apoyo a las movilizaciones y a la continuidad de la huelga.

La falta de consenso entre las partes ha mantenido abiertas las protestas del profesorado en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, donde los docentes continúan reclamando mejoras en sus condiciones laborales y educativas. Ante la ausencia de un acuerdo definitivo, sindicatos y Conselleria tienen previsto volver a reunirse en una nueva mesa de negociación para tratar de acercar posturas.

Las protestas

Profesores de distintos institutos y colegios de Castelló han vuelto a manifestarse este martes sacando simbólicamente “un aula” a las calles de la ciudad para denunciar las condiciones en las que imparten clase y reclamar mejoras a la Conselleria de Educación. La protesta se ha desarrollado en plena ola de calor que afecta estos días a la capital de La Plana, una situación que los docentes aprovecharon para visibilizar las altas temperaturas que, aseguran, soportan también dentro de las aulas. “¿Tenéis calor? ¡Más calor hace en clase!”, ha exclamado el profesor de Historia del IES Vicent Castell i Doménech, Iván Fernández.

Marina, profesora de valenciano del IES Juan Bautista Porcar, ha explicado que la iniciativa pretende mantener visible el conflicto educativo y demostrar que el profesorado continúa movilizado pese a las semanas de huelga acumuladas. “Creemos que es necesario que la sociedad nos vea activos en esta causa y que, a pesar de todos los días de huelga que llevamos, las ganas son las mismas”, ha señalado.

Desde el CEIP Juan G. Ripollés, uno de los docentes participantes ha destacado que la protesta también buscaba mostrar a la ciudadanía la realidad diaria de las aulas. “Estamos haciendo visible nuestro trabajo y nuestra implicación con el alumnado. Así pueden ver cómo es el día a día en clases muy masificadas, con mucho calor y diversidad del alumnado”, ha afirmado. El profesor ha asegurado además que, tras doce días de huelga, ha dejado de percibir alrededor de 1.600 euros.

En la misma línea, Jordi Llombart, director del CEIP Censal, ha dicho que la movilización representa “lo que ocurre dentro de las aulas”, donde, según ha manifestado, las temperaturas llegan a superar los 27 grados. “Conselleria no está atendiendo a nuestras peticiones. La lucha es de toda la ciudad”, ha explicado.

Otra de las profesoras participantes ha insistido en que se trata de una nueva acción conjunta del colectivo docente para rechazar las medidas impulsadas por la Conselleria. “Llevo perdidos más de 2.000 euros”, ha lamentado.

Aules al carrer en Vila-real

Profesores de los centros educativos de Vila-real se han concentrado también frente al colegio público Escultor Ortells en esta actividad. Entre otras acciones, se ha reivindicado la construccion del nuevo colegio Escultor Ortells, que en su día se incluyó en el plan Edificant tras advetir aluminosis.