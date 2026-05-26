Las protestas llegan a la Selectividad: los profesores correctores de los exámenes anuncian medidas
Consideran no presentarse a la constitución de los tribunales el 2 de junio, renunciar e incluso intervenir en las notas de las PAU
Solicitan un apoyo más firme de las universidades
La asamblea de profesorado corrector de las pruebas de la PAU de acceso a la universidad, formada por más de 250 especialistas y constituida ante el estancamiento de las negociaciones de la huelga en Educación, acaban de anunciar medidas, que afectarán también a Castellón.
El profesorado nombrado para la corrección de las pruebas de las PAU, considera:
- No presentarse en la constitución de los tribunales – muchas de ellas programadas para el mismo día 2 de junio–.
- La renuncia en bloque el mismo día de la constitución.
- La posibilidad de tomar otras acciones "más contundentes" en cuanto a las calificaciones llegado el momento.
Piden un apoyo más firme a las universidades
Asimismo, el colectivo ha hecho un llamamiento "contra el silencio y la escasa solidaridad por parte de las cinco universidades valencianas públicas (UJI, UPV, UA, UV y UMH) que, a pesar de que a nivel departamental o algunas facultades, de manera aislada, sí han manifestado un tibio apoyo". Por ello, les solicitan "un verdadero espaldarazo institucional al profesorado corrector y un sincero apoyo al alumnado presente y futuro del cual se nutren la gran mayoría de nuestras universidades valencianas".
El colectivo recuerda todas las deficiencias que Educación debería solventar y critica la "incapacidad" hasta ahora de la Conselleria para "atender las necesidades de la educación pública valenciana, dentro de la cual se incluyen el alumnado presente y el futuro de las PAU, no querer acceder ni mostrar una mínima flexibilidad en cuanto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos y no mostrar una verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato". Dentro de estas se incluyen: ratios desorbitadas incluso en sus propuestas de "mejora", supresión de grupos de Artístico, aulas no acondicionadas, desprecio al valenciano y al currículum, tutorías no remuneradas y con menos horas, y profesorado quemado por las exigencias burocráticas.
Profundo malestar: "No queremos perjudicar ni a alumnos ni a familias"
Sin más, la Asamblea de profesorado corrector de las PAU, señala que "desde su anonimato" transmite su "profundo malestar y enojo ante la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y defiende el aprecio y el respeto hacia el alumnado que se presenta a estas pruebas". "En ningún caso queremos perjudicar ni el futuro de nuestro alumnado ni a las familias, pero, dadas las circunstancias y la tibia respuesta de las universidades, nos vemos obligadas y obligados a tomar estas medidas no políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad", concluyen.
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