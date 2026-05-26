Política
El PSPV de Castellón retrata la "soledad" de Barrachina al dejar fuera la FEMP de su posicionamiento oficial la reclamación de la supuesta deuda del Gobierno
Falomir sostiene que la postura de la dirección provincial del PP "no pasa ningún filtro mínimo de rigor"
El PSPV-PSOE de Castellón ha asegurado que la reunión de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada este lunes en València, ha dejado “una fotografía política muy reveladora” sobre la campaña que el PP provincial mantiene desde hace meses en torno a la supuesta deuda del Gobierno de España con los ayuntamientos.
El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha destacado que el comunicado oficial remitido por la FEMP no incluye ni una sola referencia a la reivindicación impulsada por Marta Barrachina, pese a que la presidenta de la Diputación de Castellón ha vuelto a intentar situarla en la agenda pública. "Barrachina está cada vez más sola dentro de su propio partido, porque ni los presidentes de las diputaciones del PP de València y Alicante le siguen el juego ni hacen suya una estrategia, la de reclamar una deuda inexistente, que no se sostiene por ningún lado”, ha afirmado Falomir.
"Relato propagandístico"
“Que la reivindicación del PP de Castellón no aparezca en el posicionamiento oficial de la FEMP y que ninguna otra diputación la defienda deja muy claro que lo que dice el PP de Castellón no es más que un relato propagandístico que no pasa ningún filtro mínimo de rigor”, ha remarcado.
En este sentido, Falomir ha recordado que tampoco existe “ni un solo informe de un funcionario habilitado nacional” que avale las cifras del PP. Al contrario, ha señalado que en varios ayuntamientos de la provincia ya se han emitido documentos técnicos que "desmienten" el relato de los populares, “lo que está incomodando a alcaldes, portavoces y concejales que saben perfectamente que esta historia cae por su propio peso y que se sienten profundamente incómodos en los plenos porque les obligan a repetir un argumentario que no pueden defender con papeles encima de la mesa”.
El dirigente socialista considera que lo que está pasando “también desprestigia a la propia Marta Barrachina dentro del PP”, porque evidencia que la dirección provincial “vive encerrada en una burbuja política y que nadie más está dispuesto a asumir el mismo relato fuera de aquí”.
“Mientras el equipo de gobierno gasta todos sus esfuerzos en fabricar conflictos con el Gobierno de España, los problemas de los ayuntamientos y de la ciudadanía siguen ahí, pero sin la atención ni el interés que deberían tener por parte de la Diputación. Y así la provincia no puede funcionar”, ha concluido Falomir.
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