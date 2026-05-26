El puerto de Castellón reconoce por primera vez al sector cerámico: estos son los premiados

El puerto de Castellón está vinculado desde su nacimiento a la evolución de la industria cerámica provincial. Una relación que sigue en la actualidad, con la llegada de materias primas para las fábricas y el envío de producto terminado a diferentes zonas del mundo.

Para mantener estos lazos, la Autoridad Portuaria ha creado una jornada técnica, que con el nombre de Port Ceramic Day, pretende aportar nuevas claves y desgranar las oportunidades del recinto para el sector. "El evento, que tendrá lugar en la sala Grau, se configura como una jornada técnica y comercial diseñada para reforzar el papel del recinto portuario como el corazón logístico de la industria cerámica y reunirá a fabricantes de azulejos, asociaciones, navieras, transitarios y operadores de toda la cadena logística, dado el peso del sector azulejero en el puerto de Castellón, que representa ya el 32,22% del tráfico total del recinto, alcanzando las 5.925.067 toneladas en 2025", destacan desde PortCastelló.

Corazón logístico de la cerámica

Uno de los momentos destacados será la entrega de premios por parte del puerto, en reconocimiento a las organizaciones que más contribuyen a fortalecer el tráfico portuario cerámico en tres categorías: excelencia exportadora, liderazgo en importación de materias primas y trayectoria de las navieras ligadas al sector.

Los ganadores en esta convocatoria anual son Pamesa, por su "liderazgo exportador" y su "firme apuesta por el puerto de Castellón como plataforma de salida al mundo". Los otros galardonados serán Kaltun Ibérica, "que asegura el flujo de materias primas necesarias para la producción industrial a través de PortCastelló", y el "compromiso de la Naviera Arkas con la conectividad y su excelencia operativa en nuestro puerto".

Premios del puerto

El jurado de esta edición ha estado formado por representantes de la Autoridad Portuaria, Fundación PortCastelló, Diputación de Castellón, CEV, Asociación de Empresas Consignatarias y del Puerto de Castellón (ACEP), Ascer, Anffecc, Noatum Terminal, Portsur, Terminal Marítima del Grao (TMG), Ayuntamiento de Castellón y Cámara de Comercio.

El programa cuenta con ponencias de alto nivel, como la del CEO de la Autoridad Portuaria, Manuel J. García, sobre el impacto económico del sector, y una sesión magistral del economista Juan Carlos Martínez Lázaro sobre la reconfiguración del comercio global en mercados como EE. UU., India y el Magreb.

Comercio global

El evento contempla dos mesas redondas clave, una primera con el título PortCastelló: nodo logístico del sector cerámico, con la participación de Ascer, Crimidesa, Portsur y Ateia-Oltra y, una segunda mesa sobre El puerto de Castellón, aliado logístico del Magreb, con representantes de Anffecc, Realonda y Noatum.

La jornada, que será inaugurada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, contará también con una ponencia de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, sobre El futuro de la provincia de Castellón a través del puerto, y finalizará con una visita guiada al puerto en catamarán.

Colaboración institucional

El evento es posible gracias a la colaboración de entidades como Noatum Ports, Portsur, TMG, Ocmis y la Diputación de Castellón.