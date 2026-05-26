La sandía de Castellón, pendiente del calor en Europa para fijar precios, moverá 12 millones de kilos este verano

Más allá del precio en mercados y supermercados, la campaña de la apreciada fruta de verano está marcada por la oferta disponible, el clima, el calendario de recolección y la demanda exterior. En Castellón, los productores principales en esta época del año son dos: la sandía, que empieza a reolectarse a partir de San Juan o principios de julio -sobre todo en el Baix Maestrat-; y la cereza, ya en recta final, con unos precios ajustados tras una primera fase de poca oferta -con una fecha clave como es la Feria de la Salzadella el próximo 30 y 31 de mayo-.

Desde AVA-Asaja, el delegado de zona Eduardo Arín explica que en esta campaña estival la producción de sandía implicará unos 12 millones de kilos de la variedad blanca rayada sin pepitas. "Es la que domina el mercado, la negra ya no se produce", concreta. Son cifras que mantienen la tendencia de los últimos años, en cuanto a que la superficie de producción tampoco varía y se sitúa en unas 200 hectáreas. "Una temporada llegamos a los 17 millones de kilos pero hay menos gente en el campo", reflexiona.

Pendientes de los potenciales consumidores de Alemania y Francia

¿Y los precios para esta temporada en sandías? "Pues el tiempo dirá -afirma Arín-. Si se cumplen las previsiones de calor en Europa, sobre todo en Alemania y Francia, y la demanda de exportación es más elevada, subirá el precio. La sandía es un producto de peso y unos céntimos de incremento ya repercute en la cantidad de ganancia. Solo el clima puede hacer que sea un año de mantenimiento, de ganancias o pérdidas. Se consume mucho si hace calor".

Sandías en un puesto de frutas y verduras de un mercado de abastos. / María José López - Europa Press - Archivo

Más fincas con simbiosis de sandía y 'carxofes

Finca en Castellón. / Mediterráneo

En la zona norte de Castellón, en el Baix Maestrat, la sandía es la reina del sector hortofrutícola en cuanto a kilos. "Ha ganado a la carxofa, a las patatas, etc. Es un producto de verano por excelencia, el único aquí. Cuando se acaba la época de la alcachofa los agricultores todos plantan sandía, que se recolecta en julio. Luego ya a finales de enero se queda la misma tierra disponible para otro cultivo. Muchos ya plantan las alcachofas en las fincas de sandías y así se logra alargar la campaña para los trabajadores fijos de la agricultura", apunta sobre esta simbiosis que ha ido al alza.

🥦 Alcachofa

Temporada natural: De octubre a junio (otoño a primavera).

De octubre a junio (otoño a primavera). Meses clave de cosecha: Abril y Mayo.

Abril y Mayo. Origen fuera de temporada: Para el consumo en los meses de verano, suele provenir de importaciones internacionales o de zonas con microclimas muy específicos

🍉 Sandía

Temporada natural: De mediados de primavera (mayo) hasta finales del verano (septiembre/octubre).

De mediados de primavera (mayo) hasta finales del verano (septiembre/octubre). Meses clave de consumo: Julio y agosto.

Julio y agosto. Origen fuera de temporada: Durante los meses de invierno, la sandía que encuentras en los supermercados suele ser de importación procedente de países sudamericanos (como Brasil o Panamá).

"Antaño la tierra de sandía no servía para la alcachofa pero con el cambio climático se avanza todo 15-20 días y esta se recoge antes de que llegue el calor pues sí es compatible. Incluso sirven los restos de la planta de la sandía se trituran y sirven como abono. Cada vez hay más fincas que se comparten ese cultivo de alcachofa/sandía.

El agricultor necesita al menos cotizar a 0,16 euros el kilo para afrontar costes

Cultivo de la sandía. / Agencias

La sandía que ya se muestra en los supermercados todavía no es la de Castellón (donde aún no ha empezado la recolección). "Ahora está entrando de invernaderos de Almería, quizás; y la que llega de exportación de Marruecos y Senegal creo que habrá menguado ya. Esta primera que llega de fuera siempre suele ser cara. Si hace calor y se agota esta temprana, los almacenes se quedan sin estoc y cuando llega la nuestra, de calidad y más dulce, se vende bien y, como hay menos existencias, se cotiza", añade.

Sin saber aún precios, sí espera que "si la sandía se paga este verano a 0,16 euros el kilo al productor, se podrán cubrirán gastos; y a partir de ahí todo, si se cotiza más cara, serían beneficios". Con todo, recordó que si en el campo se vende a 0,16 cuando llega al súper, y en formato cortado, suele ser el doble, a 0,34 euros el kilo.