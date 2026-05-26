Otro sindicato que firmó el acuerdo educativo denuncia ataques a su sede en Castellón

El sindicato ANPE Castellón, uno de los firmantes del acuerdo salarial en la huelga educativa, ha denunciado ataques, insultos y amenazas en redes sociales durante las últimas horas, al igual que ha denunciado CSIF.

Desde ANPE Castellón, aseguran, se han recibido mensajes ofensivos, descalificaciones personales, amenazas y señalamientos dirigidos contra miembros de la organización. Estos hechos, que consideran absolutamente intolerables, suponen un ataque directo al ejercicio legítimo de la libertad sindical, al derecho a la negociación colectiva y al respeto que debe presidir cualquier debate democrático.

La situación, apuntan, se ha agravado, además, con el acto vandálico sufrido en la sede de ANPE Castellón, que ha aparecido con pintadas. Este hecho, señalan, supone un salto cualitativo especialmente preocupante, al trasladar al espacio físico una dinámica de acoso, intimidación y señalamiento que nunca debería tener cabida en una sociedad democrática ni, mucho menos, en el ámbito educativo.

Desde ANPE Castellón queremos dejar claro que defendemos y respetamos la pluralidad sindical, la discrepancia y el debate de ideas. Cada organización tiene derecho a posicionarse, a defender sus propuestas y a valorar los acuerdos alcanzados desde su propia perspectiva. Sin embargo, ninguna diferencia de criterio puede justificar los insultos, las amenazas, el acoso personal ni los actos vandálicos.

ANPE Castellón considera especialmente grave que representantes sindicales puedan verse sometidos a campañas de hostigamiento por ejercer su labor de defensa del profesorado y por participar en los cauces legalmente establecidos de negociación con la Administración educativa.

Por todo ello, ANPE Castellón ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de la Junta de Personal Docente no Universitario de Castellón, con el objetivo de abordar esta situación, denunciar públicamente estos hechos y reclamar una condena expresa ante cualquier forma de violencia, amenaza, intimidación o acoso contra representantes sindicales.

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Asimismo, ANPE Castellón hace un llamamiento a la responsabilidad, al respeto y a la convivencia democrática. El ámbito educativo debe ser ejemplo de diálogo, tolerancia y defensa de los derechos, nunca un espacio donde se normalicen el odio, la presión personal o la violencia.