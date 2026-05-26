Un informático en paro de Castellón crea el vídeo del año al convertir la provincia en el videojuego GTA con IA

Castellón ya tiene su propio universo inspirado en el imaginario de los videojuegos. Se llama GTA Castellón y es un reel creado por Gorka Lozano García, conocido en redes sociales como @gorka_lz, que ha conseguido captar la atención de los usuarios al mezclar la estética del mítico videojuego con algunos de los paisajes más reconocibles de la provincia.

Playas, cuevas, montañas y ciudades aparecen transformadas en una especie de tráiler ficticio que invita a mirar Castellón con otros ojos. El recorrido visual pasa por las playas de Benicàssim y Peñíscola, las cuevas de Sant Josep de la Vall d’Uixó, las montañas de Morella, Eslida y Chóvar, y llega también a Vila-real, con el Estadio de la Cerámica como referente, y a la capital, Castelló de la Plana.

Detrás del vídeo está un castellonense de 26 años técnico de informática y que actualmente está en paro. Su caso de éxito une varias de las claves del momento: redes sociales, creatividad local, inteligencia artificial y una nueva forma de promocionar el territorio.

Instagram: @gorka_lz

Para elaborar el reel, Gorka asegura que ha dedicado alrededor de diez horas. No se trata solo de pulsar un botón y esperar el resultado. Antes hay "edición, búsqueda de imágenes, selección de ideas y trabajo con los textos que guían a la herramienta". El vídeo ha sido diseñado con Openart, una herramienta de inteligencia artificial con la que Gorka acaba de empezar a trabajar. De hecho, cuenta que lleva apenas tres días utilizándola y que ahora es ‘partner’ de la plataforma. Según explica, Openart le facilita el proceso porque integra voces, imágenes y vídeo. Antes de utilizar esta herramienta, había trabajado con Flow, de Google, y comenzó con Magnific, una IA española.

El proceso, insiste, requiere cierta dedicación si se busca un resultado atractivo. “Para hacerlos, si quieres que quede bien, tienes que pasarle imágenes reales y currarte un poco el prompt”, afirma. Después, la inteligencia artificial anima esas imágenes en clips que pueden durar entre cinco y quince segundos. Para Gorka, lo que se está viendo ahora es solo el inicio: “Ya están creando películas enteras con IA. Estamos al principio de lo que se podrá hacer con IA”.

La elección de los escenarios no es casual. Lozano conoce la provincia y suele visitar sus pueblos cuando puede. Por eso decidió convertir esos lugares en protagonistas del vídeo. Además de jugar con la nostalgia y la estética de un videojuego muy popular, el reel funciona también como una pieza de promoción visual de Castellón. Él mismo lo resume así: es “una forma también de darles reconocimiento y visibilidad”.

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El éxito de este vídeo puede abrir la puerta a nuevas creaciones. Gorka ya piensa en su siguiente proyecto y adelanta que le gustaría hacer un vídeo con estética anime. “Tengo muchas ideas”, asegura. Con GTA Castellón, este joven creador ha demostrado que la inteligencia artificial también puede servir para contar el territorio desde una mirada cercana, reconocible y pensada para las redes.