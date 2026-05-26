Tráfico hoy en Castellón: complicaciones en diferentes puntos de la red vial

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

Nules (km 954 - 955) : Límite temporal de anchura por obras ( 2m ), sentido creciente .

: Límite temporal de anchura por obras ( ), sentido . Orpesa (km 992-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

Almassora (km 436-437) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Benicarló (km 354-357) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Orpesa (km 410) : Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Vila-real (km 437-438): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

CV-10

Sant Mateu (km 80-81): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

CV-12

Ares del Maestrat (km 0-4) : Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido

: Obras, sentido Carril único doble sentido Ares del Maestrat (km 0-4): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

Ares del Maestrat (km 38-42) : Obras, sentido creciente, Carril cortado.

: Obras, sentido Carril cortado. Ares del Maestrat (km 59-62) : Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

: Obras, sentido Carril único doble sentido. Villafranca (km 59-62): Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

CV-125

Morella (km 2-8): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

CV-129

Les Coves de Vinromà (km 0-11): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

Noticias relacionadas

N-340a