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Tráfico hoy en Castellón: complicaciones en diferentes puntos de la red vial

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias activas en Castellón por carretera

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
  • Orpesa (km 992-996): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

AP-7

  • Almassora (km 436-437): Obras, sentido creciente, Carril cortado.
  • Benicarló (km 354-357): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Orpesa (km 410): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.
  • Vila-real (km 437-438): Obras, sentido decreciente, Carril cortado.

CV-10

  • Sant Mateu (km 80-81): Obras, sentido creciente, Carril cortado.

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido decreciente, Carril único doble sentido
  • Ares del Maestrat (km 0-4)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido

CV-15

  • Ares del Maestrat (km 38-42)Obras, sentido creciente, Carril cortado.
  • Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.
  • Villafranca (km 59-62)Obras, sentido creciente, Carril único doble sentido.

CV-125

  • Morella (km 2-8)Obras, sentido creciente, Carril cortado.

CV-129

  • Les Coves de Vinromà (km 0-11)Obras, sentido creciente, Carril cortado.

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N-340a

  • Benicarló (km 1048 - 1050): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.
  • Vinaròs (km 1048 - 1051): Obras, sentido decreciente, Sentido cortado.
  • Vinaròs (km 1050 - 1051): Obras, sentido creciente, Desvío de trazado.

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