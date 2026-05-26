El videoanálisis de Miguel Agost | Zumo de naranja

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, reflexiona en su nuevo videoanálisis sobre el cambio de percepción que ha vivido el zumo de naranja natural en los últimos años, un alimento históricamente asociado a la dieta mediterránea y que ahora se encuentra en el centro del debate sobre nutrición, azúcar y hábitos de consumo.

A través de una mirada cercana y crítica, el autor analiza cómo las redes sociales y los nuevos discursos alimentarios han transformado la imagen de un producto cotidiano hasta convertirlo, en muchos casos, en un alimento sospechoso.

La pieza parte de un estudio presentado por el Comité de Gestión de Cítricos y Zuvamesa, que alerta sobre el impacto de la desinformación alimentaria y el desplome del consumo de zumo de naranja en las últimas dos décadas. El videopodcast pone el foco en la facilidad con la que titulares virales, mensajes simplificados o determinados influencers acaban condicionando la percepción pública sobre la alimentación.

A lo largo del análisis, Miguel Agost plantea la necesidad de recuperar los matices en el debate nutricional y de distinguir entre un zumo natural recién exprimido y bebidas ultraprocesadas cargadas de azúcar. El autor también aborda la creciente sensación de confusión que generan los continuos cambios de tendencia en torno a la alimentación, donde productos como el café, el pan o la leche pasan constantemente de recomendables a cuestionados.

El videoanálisis incorpora además una mirada ligada a Castellón y al peso simbólico de la naranja en la provincia, no solo como producto agrícola, sino como parte de su paisaje, economía e identidad. El resultado es una reflexión sobre cómo la viralidad y los discursos extremos están cambiando incluso nuestra manera de mirar algo tan cotidiano como un vaso de zumo de naranja.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

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