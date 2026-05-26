Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros

El aeropuerto de Castellón sigue sumando opciones para volar desde la provincia con la puesta en operación en junio de casi 40.000 plazas anuales en tres rutas que enlazarán con destinos europeos durante la temporada estival.

El primer día del mes, el 1 de junio, la infraestructura de Vilanova d'Alcolea se vestirá de estreno con el vuelo inaugural de la línea entre Castellón y Manchester, que opera Ryanair y permanecerá activa hasta el 28 de septiembre, con dos frecuencias semanales en lunes y jueves.

La ruta con la ciudad británica tiene programadas 13.000 plazas, según confirman desde la compañía pública Aerocas, entre los 70 vuelos previstos con origen o destino a la provincia durante los próximos cuatro meses.

Ese mismo día, el 1 de junio, se estrenará también la línea a Bolonia, que funcionará hasta el 28 de septiembre con dos frecuencias semanales en lunes y viernes. También a cargo de Ryanair, aportará esta temporada alrededor de 13.000 plazas a la oferta del aeropuerto de Castellón, con otros 70 vuelos con origen o destino a la provincia programados.

Dos novedades y una reactivación

Entre las llegadas del próximo mes está también la ruta de Oporto, que ya funcionó en temporadas anteriores y se retoma el próximo jueves, 4 de junio. Su funcionamiento se extenderá hasta el 27 de septiembre y tendrá también dos frecuencias semanales, previstas en jueves y domingo. A la suma, rozará también las 13.000 plazas con 68 vuelos desde o hacia la infraestructura castellonense.

De esta forma, el aeropuerto de Castellón alcanzará en junio las 15 rutas activas, por lo que para alcanzar el máximo histórico de 16 anunciado para este año quedará pendiente solo la puesta en marcha de la línea de Iberia-Air Nostrum a Palma de Mallorca, que funciona solo entre julio y agosto, en el momento central del verano.

Las novedades de Manchester y Bolonia y la reactivación de Oporto se suman a la puesta en marcha de las líneas a Asturias y Bilbao (Volotea) este sábado, 30 de mayo. También se añaden a las líneas de Ryanair con Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres y Bruselas; las de Wizz Air a Bucarest y Cluj; y la que opera Iberia-Air Nostrum todo el año a Madrid, que permite enlazar con 86 destinos.

Chollos para junio

La puesta en marcha de líneas en el mes de junio llega con ofertas para volar. Ryanair ofrece billetes desde 30 euros ida y vuelta (o 15 euros por trayecto) para escaparse este próximo mes. Por ejemplo, al cierre de esta edición, se podrían adquirir vuelos para una estancia del 1 al 8 de junio en Bolonia por solo 30 euros o, por el mismo importe, para visitar Oporto del 4 al 11 de junio. En el caso de Manchester, la opción más económica parte de 34 euros para trayectos de ida y vuelta, con ida el 18 de junio y vuelta el 25.