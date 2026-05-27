Casi 1.000 jubilados de Castellón ya compaginan pensión y trabajo

Quien más y quien menos ya tiene marcado en rojo en el calendario qué mes y qué año le llegará el momento de la jubilación. Abandonar del mercado laboral tras años de trabajo y hacerlo con una buena pensión es el sueño de la mayoría de los mortales, aunque cada vez hay más personas que cuando cumplen la edad de retiro deciden seguir en el tajo y, a al mismo tiempo, cobrar la pensión. Lo hacen a través de dos fórmulas, la jubilación flexible y la jubilación activa, dos opciones que ahora el Gobierno acaba de reformar para hacerlas mucho más atractivas.

En Castellón, y según los datos de Seguridad Social correspondientes al pasado mes de abril, 989 personas compatibilizan el cobro de la pensión de jubilación (la paga media asciende a 1.035 euros) con la actividad laboral, una cifra que solo en el último año ha aumentado cerca de un 10%. En el conjunto de la Comunitat valenciana son 7.007 quienes compaginan ambas rentas, mientras que en España la cifra ya supera los 77.000.

De los cerca de 1.000 castellonenses que combinan sueldo y pensión (uno de los requisitos es que la jubilación se haya producido al menos un año después de haber cumplido la edad ordinaria), algo más de la mitad (522) son profesionales que compatibilizan el trabajo con el cobro del 50% de la pensión y, además, la inmensa mayoría son profesionales autónomos. Otros 208 son autoempleados que perciben el 100% de la pensión porque tienen contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, mientras que 194 cobran el 45% de la paga progresiva en función de los años de demora, por citar unos ejemplos.

Un grupo de pensionistas charla en un parque. / ALEX DOMINGUEZ

De las dos fórmulas que existen la jubilación flexible es, sin duda, la más minoritaria. En la provincia apenas 44 personas se benefician de ella y en el conjunto nacional son 3.687 las personas que, ya siendo pensionistas, inician un trabajo a tiempo parcial con una reducción de jornada comprendida entre un 25% y un 50% y compatibilizarlo con la pensión que venían cobrando, reducida en proporción al porcentaje de jornada desempeñada a tiempo parcial.

Una vía infrautilizada

La jubilación flexible se utiliza muy poco y ahora el gobierno quiere incentivarla. El Consejo de Ministros aprobó este martes una reforma y la principal novedad es que ahora los pensionistas podrán, una vez ya estén retirados, volver voluntariamente al mercado de trabajo y hacerlo como autónomos, algo que hasta ahora no era posible.

El Ministerio piensa que estos cambios pueden beneficiar a profesional como médicos, abogados o arquitectos y hacerlo incentivados por buenas remuneraciones. O, en el caso de los autónomos, para complementar una pensión que no siempre es tan alta como la de los asalariados. También puede servir para aquellas personas que se vieron obligadas a jubilarse de manera forzada, por ejemplo porque su empresa hizo un ERE.

Los cambios aprobados por el Consejo de Ministros los publicará presumiblemente el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y entrarán en vigor al cabo de tres meses, es decir, a partir del próximo 27 de agosto.