Movilidad
Billetes a Madrid a partir de 7 euros: Renfe tumba los precios para viajar desde Castellón este verano
La compañía ferroviaria lanza una promoción para trayectos hasta el 13 de septiembre
Viajar entre Castellón y Madrid este verano resultará mucho más económico. Renfe ha activado su campaña de Superprecios, una promoción especial diseñada para tumbar los precios de la alta velocidad de cara a las vacaciones estivales. Las tarifas bajan hasta los 7 euros para los trayectos en trenes Avlo de bajo coste, con los que se puede enlazar en València, y arrancan en los 15 euros para los servicios AVE, directos desde la capital de la Plana.
La compañía pública estatal ha puesto a la venta los billetes promocionales este mismo miércoles y se pueden adquirir únicamente hasta el próximo 4 de junio o hasta agotar existencias a través de todos los canales de venta habituales de Renfe.
Toda la temporada
Mientras, estas tarifas especiales se aplicarán a los viajes programados desde el 22 de junio hasta el 13 de septiembre de 2026, cubriendo de esta forma prácticamente toda la temporada de verano.
Renfe ha anunciado también que la campaña permitirá blindar el viaje ante imprevistos. Por tan solo 3 euros más sobre el precio de la tarifa Básica, los usuarios pueden mejorar su billete a la modalidad Elige, que permite cambios de fecha y anulaciones.
Los billetes adheridos a la promoción ya se encuentran disponibles en la web de la operadora identificados claramente con la etiqueta de Superprecios.
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