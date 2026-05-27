Calor asfixiante en pleno mayo en Castellón: las temperaturas se dispararán hasta los 35 grados

Durante los últimos días la provincia ha experimentado una ligera subida de los termómetros. Atrás se han quedado las suaves temperaturas y las precipitaciones características de la primavera. Pero lo que va a llegar en los próximos días se parecerá más a una de las típicas olas de calor veraniegas.

Eso es al menos lo que contempla la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), que prevé que los termómetros lleguen hasta los 35 grados en algunas partes de la provincia.

Calor en Castellón

Los modelos meteorológicos de Aemet muestran que a lo largo del viernes habrá temperaturas superiores a los 30 grados en la mayor parte de la provincia.

Los registros máximos se registrarán en la zona sur de la provincia, concretamente en la comarca de Alto Palancia. Allí, en municipios como Segorbe y Azuébar los termómetros alcanzarán los 35 grados. Algo similar sucederá en territorios de La Plana Baixa y l'Alcalatén, donde las máximas también alcanzarán los 35 grados en municipios como l'Alcora, Onda o Atzeneta del Maestrat. El calor dará una ligera tregua a la costa de la provincia, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y los 33 grados.

Temperaturas para el próximo viernes 29 / AEMET

Las mínimas del viernes variarán entre los 13 y los 19 grados, siendo la costa la zona con un mejor pronóstico. Las temperaturas más bajas se recogerán en el interior de Castellón, concretamente en Villafranca del Cid y Vistabella del Maestrat.

Tiempo el fin de semana

El resto del fin de semana el mercurio descenderá ligeramente en toda la provincia. El sábado la temperatura más alta se alcanzará en Atzeneta del Maestrat, con 33 grados, y el domingo las máximas llegarán a los 32 en la zona sur y el centro de la provincia. En lo que se refiere a las temperaturas mínimas, aumentarán en la zona de la costa mientras que en el resto de Castellón se mantendrán estables.

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Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días: