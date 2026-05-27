La Diputación de Castellón garantiza la asistencia técnica para la defensa del territorio ante 'megaplantas' de renovables o deslindes

La Diputación Provincial de Castellón reafirma su compromiso con los municipios y garantiza la asistencia técnica para la protección y defensa del territorio ante megaplantas de renovables o deslindes costeros.

La institución provincial impulsa la convocatoria de ayudas dirigidas a las entidades locales de la provincia, dotadas con un presupuesto de 29.000 euros, para sufragar gastos de asesoramiento técnico y legal para la defensa del territorio.

"Al lado de nuestros ayuntamientos"

“Desde el gobierno provincial mantenemos nuestro compromiso por estar al lado de nuestros ayuntamientos para que puedan defender los intereses de sus municipios con todas las garantías técnicas”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Así, podrán beneficiarse de estas ayudas, como ha explicado el responsable del área de Medio Natural, José María Andrés, las entidades locales de la provincia de Castellón que tengan proyectos que conlleven afectaciones en su ámbito territorial, como pueden ser los proyectos de megaplantas de energía eólica o solar y sus líneas de evacuación o los deslindes y derribos en costas, entre otros, y requieran de asesoramiento técnico y/o legal para la defensa del territorio.

"Merecen contar con el respaldo"

En este sentido, José María Andrés ha remarcado que “los vecinos y alcaldes afectados merecen contar con el respaldo y las herramientas necesarias para poder defender el presente y el futuro de nuestra provincia, proteger el territorio y los intereses de sus municipios”.

Por lo que respecta a la cuantía de la subvención, el importe destinado a ayuntamientos es de 25.000 euros, para mancomunidades de 3.000 euros y para entidades locales menores de 1.000 euros.

“Desde la administración provincial ponemos a disposición los recursos necesarios para que los municipios puedan disponer de los mecanismos necesarios para proteger el territorio y seguiremos trabajando de la mano de los ayuntamientos para garantizar el futuro de la provincia de Castellón”, ha concluido José María Andrés.