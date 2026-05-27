Castellón se hipoteca cada vez más para comprar un piso: la deuda ya roza los 75.000 euros

Castellón se hipoteca cada vez más para poder comprar una vivienda. La firma de créditos sigue en auge en la provincia con un repunte del 13.4% en el primer trimestre, como también crece la cuantía de la deuda que se adquiere con los bancos de la mano de la subida de precios.

Así lo muestran los datos hasta el mes de marzo publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante los tres primeros meses del 2026 se suscribieron 1.962 hipotecas en suelo castellonense, frente a las 1.730 del mismo periodo del año anterior. En el caso concreto del mes de marzo, se firmaron 659 créditos, un 12% más que los 588 del 2025.

Más y de mayor importe

Si se observa el importe del crédito, también evoluciona al alza. La media del primer trimestre de este año queda en 74.360 euros, nada más y nada menos que un 36,8% por encima de los 54.322 euros que se concedían de media en el arranque del 2025. Si solo nos fijamos en marzo, el valor de la hipoteca asciende a 77.393 euros, un 46% más interanual. De hecho, resulta la segunda cifra más abultada desde 2010, solo superada en mayo del 2025.

De forma paralela, los precios de compraventa siguen subiendo. Al cierre de marzo, según el Portal Estadístico del Notariado, el valor medio por metro cuadrado alcanzó los 1.396 euros en suelo castellonense, por lo que el valor de las operaciones asciende a 120.392 euros.

A nivel de la Comunitat Valenciana, también sigue subiendo el número de hipotecas constituidas sobre viviendas, con un 18,2% más interanual hasta sumar un total de 5.592 en marzo. El territorio encadena así 21 meses de crecimiento y, solo en el tercer mes del año, los bancos prestaron 772,96 millones de euros en créditos para adquirir inmuebles.

En el conjunto del territorio nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas quedó fijado en 46.661, un 9% más interanual. Se trata de la mejor cifra en un mes de marzo desde el año 2010.

Por su parte, el tipo de interés medio en los préstamos se situó en el tercer mes del año en el 2,84%, por debajo del 2,88% de febrero y su valor más bajo desde el pasado mes de octubre (2,81%). Con el dato del tercer mes del año se acumulan ya 14 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.