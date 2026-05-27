Castellón lidera los festejos taurinos en 2026 y crecen respecto al año anterior

La Conselleria de Emergencias e Interior ha autorizado, durante el primer cuatrimestre de 2026 un total de 575 festejos de bous al carrer en 49 municipios de la provincia de Castellón durante los cuatro primeros meses de este año, lo que supone un 16% de incremento respecto al mismo periodo del 2025, en que fueron 494.

Castellón vuelve a ser la provincia que más festejos concentra hasta finales de abril. La Conselleria de Emergencias e Interior ha autorizado, durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 1.009 festejos de ‘bous al carrer’ en 94 municipios, cifra que supone un incremento del 7% respecto a los actos taurinos tradicionales celebrados durante el mismo periodo de 2025. Son datos que ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado este miércoles en Segorbe.

Valderrama ha subrayado que estas cifras reflejan que “la Comunitat Valenciana vuelve a encaminarse, incluso con un ligero aumento, hacia las cifras récord de ‘bous al carrer’ que ya se manifestaron por estas fechas en 2025, año que se cerró con más de 9.500 festejos taurinos tradicionales, el número más alto desde que se tienen estadísticas”. De los 9.542 autorizados el año pasado, 5.125 correspondieron a Castellón.

Vaquillas, líderes en la Comunitat

En cuanto a las modalidades de festejos, las vaquillas ocupan el primer lugar en la estadística, con 363 actos celebrados; seguidas del ‘bou de corro’, con 259; las reses emboladas, con 232; los encierros, con 77; el toro cerril, con 50; el toro de cuerda, con 20, y el concurso de recortadores, con ocho.

Jornadas informativas

Por otro lado, la Conselleria ha avanzado en la reunión que, a partir de octubre, programará la realización de jornadas en las tres provincias para informar a las corporaciones locales y peñas taurinas sobre el nuevo Reglamento de ‘bous al carrer’, una norma que será aprobada próximamente por el Consell con medidas que actualizan la actual normativa para adaptarla a las necesidades del sector, tal y como ha explicado el conseller al término del encuentro.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat, que se ha celebrado este miércoles en Segorbe. / GVA

Entrará en vigor en el 2027

El nuevo marco legal impulsado por Emergencias e Interior, que fija el 1 de enero de 2027 como fecha de entrada en vigor, permitirá establecer, en palabras de Juan Carlos Valderrama, “una regulación moderna y ambiciosa, a la altura de un sector que demuestra, año tras año, su gran arraigo y su papel motor de la dinamización cultural y económica de pueblos y comarcas a lo largo de toda la geografía de la Comunitat Valenciana”.

“Las sesiones informativas permitirán no solo dar a conocer el contenido del nuevo reglamento, sino resolver todas las dudas que puedan tener peñas taurinas y corporaciones municipales sobre sus novedades y sobre los plazos transitorios fijados para facilitar su implantación ordenada”, ha señalado el conseller.