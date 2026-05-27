Agricultura
El castellonense David Frá, nuevo presidente de Proava
La entidad agroalimentaria y vitivinícola valenciana renueva su junta directiva con representación de las tres provincias de la Comunitat
Proava ha renovado su junta directiva y abre una nueva etapa al frente de la entidad con acento castellonense. David Frá, socio de Carmelitano, Bodegas y Destilerías, empresa ubicada en Benicàssim, ha sido elegido nuevo presidente de la asociación, sustituyendo en el cargo a Lluís Eduard Romero, que ocupaba la presidencia desde 2022.
La elección de Frá sitúa a Castellón en la presidencia de una entidad clave en la promoción de los productos agroalimentarios y vitivinícolas de calidad de la Comunitat Valenciana. Su nombramiento llega en un momento en el que Proava busca reforzar su estructura interna, ampliar su representación territorial y dar respuesta a los retos actuales del sector.
La nueva junta directiva está integrada por representantes de las tres provincias valencianas. José Adrián López, de Lopetes SL, en Xixona, ejercerá como vicepresidente; Ana Calvet, de Baronía de Turís, será la secretaria; y Guillermo Antelo Miguel, de Naranjas Ché, en Canet d’en Berenguer, asumirá la tesorería.
Como vocales figuran Lluís Eduard Romero; Vicente Faro, del CAECV; Santiago Manuel Limiñana, de Limiñana y Botella SL, en Monforte del Cid; Mª Dolores Ferrando, de Olioli Biodinámico SL, en Requena; Paula Rincón de Arellano, de Serranía Vins SL, en Baldovar; Mireia Vera, de Bodegas del Valle, en Requena; y Daniel Belda, de Bodega Daniel Belda, en Fontanars dels Alforins.
“Con esta junta tenemos representantes de las tres provincias con la finalidad de expandir nuestro radio de acción y así vertebrar el territorio”, señala Rosa Vázquez, directora técnica de Proava.
Nuevos desafíos
Desde la entidad destacan que esta renovación permitirá afrontar los nuevos desafíos del sector desde la unidad, la innovación y la defensa del producto de proximidad. La nueva dirección nace con el objetivo de seguir impulsando la promoción de los productos agroalimentarios de calidad de la Comunitat Valenciana, estrechando al mismo tiempo el vínculo con el territorio y con los productores que mantienen vivas las tradiciones productivas.
La llegada de David Frá, vinculado a una firma histórica de Benicasim como Carmelitano, refuerza además la presencia de Castellón en los órganos de decisión de Proava y subraya el papel de la provincia dentro del conjunto del sector agroalimentario valenciano.
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