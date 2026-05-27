Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros

El aeropuerto de Castellón enlazará este verano la provincia con un total de 16 destinos nacionales e internacionales de toda Europa, a los que se puede volar desde apenas 15 euros por trayecto. La infraestructura de Vilanova d'Alcolea encara así la mejor temporada estival de su historia, en la que aspira a batir récords de cara alcanzar en 2026 los 400.000 pasajeros con los 2.400 vuelos regulares programados.

1-Madrid

La base castellonense se encuentra conectada durante todo el año con el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La línea, operada por Air Nostrum, además de enlazar con la capital de España permite conectar con los 86 destinos nacionales e internacionales de la red de Iberia. Opera en lunes, jueves, viernes y domingo y se pueden encontrar billetes disponibles a partir de 36 euros por trayecto.

2-Asturias

Volotea une la provincia, desde este 30 de mayo hasta el próximo 29 de septiembre, por aire con Asturias. Lo hace dos días por semana, en martes y sábado, con billetes que parten de los 22 euros por sentido. En total, la conexión ofrece este año 13.000 plazas entre los 72 vuelos previstos con origen o destino Castellón.

3-Bilbao

Otra de las líneas nacionales, también a cargo de Volotea, conecta Castellón con Bilbao. Del 30 de mayo hasta el próximo 31 de octubre se podrá volar entre ambas ciudades, en martes y sábado, con billetes a partir de 22 euros por trayecto. La línea cuenta con 90 vuelos programados desde o hacia la provincia, fijando la oferta de plazas en 16.000 durante la presente temporada.

4-Palma de Mallorca

La conexión de Castellón a Palma de Mallorca es la que tiene mayor carácter estival. Su operación corre a cargo de Air Nostrum, arranca el 17 de julio y concluye el 30 de agosto, funcionando con dos frecuencias semanales, en viernes y domingo, lo que posibilita realizar una escapada de fin de semana a las Islas Baleares. Una parte importante de los trayectos se pueden encontrar en estos momentos por solo 47 euros.

5-Oporto

Con la llegada de junio se pone en marcha la línea de Ryanair a Oporto. La aerolínea de bajo coste vuela entre Castellón y la ciudad portuguesa hasta el 27 de septiembre, en jueves y domingo, con 13.000 plazas. El precio más bajo disponible para este verano está en 30 euros para billetes de ida y vuelta.

6-Manchester

También este sexto mes del año trae consigo el estreno de la ruta de Ryanair a Manchester. La provincia y la ciudad británica estarán unidas por aire hasta el 28 de septiembre, con vuelos que operarán los lunes y jueves y que suman 13.000 plazas para este año. En este caso, se pueden hallar billetes de ida y vuelta a partir de 34 euros.

7-Bolonia

Este 1 de junio se inaugurará el vuelo Castellón-Bolonia, otra de las novedades de este año, que permanecerá en funcionamiento hasta el 28 de septiembre. Ryanair ha fijado los trayectos en lunes y viernes con un importe que parte desde los 30 euros para ambos sentidos.

8-Budapest

Otra de los destinos a los que volar este verano desde la base de Vilanova d'Alcolea es Budapest. La ciudad húngara está unida con la provincia en martes y sábado hasta el próximo 30 de octubre. En este caso la opción más económica que ofrece Ryanair queda en los 50 euros, ida y vuelta.

9-Cracovia

Castellón este verano tiene vuelos directos a Polonia y, en concreto, a la ciudad de Cracovia. Se trata de otra de las líneas operadas por la compañía de bajo coste Ryanair, que lo hace en lunes y jueves hasta el 22 de octubre, con precios para ir y volver a partir de 56 euros.

10-Berlín

Si se prefiere conocer Alemania, Berlín es la primera de las opciones con enlace aéreo desde la provincia. Ryanair vuela hasta allí en miércoles y domingo hasta el 21 de octubre. El importe más económico durante el verano, esta vez, queda en 75 euros para viajes completos.

11-Düsseldorf Weeze

Düsseldorf, a través del aeropuerto de Weeze, es otra de las ciudades alemanas a las que se puede volar directo desde Castellón. La operativa, de nuevo a cargo de Ryanair, funciona en martes y sábado hasta el 24 de octubre. Existen billetes disponibles por apenas 41 euros, ida y vuelta.

12-Milán

En lunes y jueves, hasta el 22 de octubre, se puede coger un vuelo desde Castellón y llegar en pocas horas a Milán. Un trayecto, operado por Ryanair, cuyo coste parte de los 34 euros, con mochila pequeña incluida.

13-Bruselas

Durante todo el año permanece activa la ruta a Bruselas, erigiéndose como opción idónea para escapadas tanto en verano como en los meses de invierno. En la temporada estival, funciona en martes y sábado y dispone de billetes a partir de 44 euros, ida y vuelta.

14-Londres

La primera ruta que voló desde el aeropuerto de Castellón continúa a pleno rendimiento y enlaza la provincia con el aeropuerto de Londres Stansted tres veces por semana, en lunes, jueves y viernes. Ryanair dispone de trayectos de ida y vuelta a partir de 31 euros durante los próximos meses.

15-Bucarest

Wizz Air facilita los desplazamientos entre Rumanía y la provincia a lo largo de todo el año. En detalle, enlaza con Bucarest, la capital, tres veces a la semana, en lunes, miércoles y viernes. Los billetes para la época estival parten de los 55 euros por sentido.

16-Cluj

Castellón también está enlazada por Wizz Air con la ciudad rumana de Cluj. La línea, de carácter anual, está operativa en martes y sábado, con un precio que en las próximas semanas parte de los 33 euros por cada vuelo.

Vuelos chárter

El aeropuerto ha programado para el verano de este año una operativa chárter, promovida por el club de producto Introducing Castellón, que enlazará con Bratislava durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre. Contará con una frecuencia semanal y permitirá atraer a 2.700 turistas eslovacos a hoteles de la provincia.