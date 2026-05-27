Las fincas abandonadas van a más en Castellón y disparan el riesgo de incendios o proliferación de plagas

La baja rentabilidad y falta de relevo en el campo están multiplicando en Castellón la cifra de parcelas agrícolas en estado de abandono, un fenómeno que además supone gasolina para las plagas, las especies invasoras o los incendios forestales. Así lo denuncia la Unió Llauradora i Ramadera que reclama a la Generalitat medidas para actuar contra las parcelas abandonadas, infrautilizadas o sin el mantenimiento adecuado.

La entidad agraria ha pedido a las Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente la elaboración de un Plan Valenciano de Actuación frente a parcelas agrarias abandonadas, con el objetivo de prevenir la proliferación de plagas, la expansión de malas hierbas y especies invasoras, el aumento del riesgo de incendios y los perjuicios que estas situaciones provocan sobre las explotaciones profesionales colindantes.

La Unió advierte de que la Comunitat Valenciana arrastra desde hace años una regresión de la actividad agraria en determinadas zonas y cultivos, motivada por factores como la baja rentabilidad, el envejecimiento de los titulares, la falta de relevo generacional o la fragmentación parcelaria. En el caso de Castellón, este fenómeno resulta especialmente sensible en áreas de interior, zonas de interfaz agrícola-forestal y términos municipales donde el abandono de fincas puede favorecer tanto la propagación de plagas como la acumulación de vegetación combustible.

La organización subraya que el problema ya no puede considerarse únicamente una cuestión privada vinculada a la propiedad de las parcelas, sino un asunto de interés público. Entre las consecuencias más graves señala el incremento de costes para los agricultores profesionales que mantienen sus explotaciones activas, la pérdida de eficacia de las estrategias colectivas de control fitosanitario y el mayor riesgo de incendios en entornos donde conviven terrenos agrícolas, monte y núcleos habitados.

Sistema preventivo

La Unió recuerda que existe base legal suficiente para que la administración actúe ante situaciones objetivas de riesgo fitosanitario, degradación territorial o peligro ambiental. En este sentido, cita el Reglamento Europeo de Sanidad Vegetal, la Ley estatal de Sanidad Vegetal y la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana, entre otras normas.

La propuesta plantea superar el actual modelo reactivo, basado principalmente en denuncias particulares, y avanzar hacia un sistema preventivo y coordinado. Para ello, propone utilizar herramientas de monitorización territorial, teledetección, SIGPAC y sistemas de información geográfica que permitan detectar con antelación las parcelas problemáticas.

Entre las medidas reclamadas figuran la creación de un protocolo autonómico con criterios homogéneos, un canal simplificado para comunicar incidencias, protocolos de coordinación entre Generalitat y ayuntamientos, inspecciones prioritarias y mecanismos de ejecución subsidiaria cuando los propietarios incumplan sus obligaciones de mantenimiento.

La organización también pide activar instrumentos como bancos de tierras, cesión voluntaria, arrendamientos agrarios o fórmulas de gestión agrupada, con el fin de recuperar el uso productivo de parcelas abandonadas. Además, propone constituir un grupo técnico estable de seguimiento con participación de la administración autonómica, entidades locales y organizaciones profesionales agrarias.